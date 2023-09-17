Столтенберг призвал готовиться к не скорому окончанию конфликта на Украине

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Конфликт на Украине затянется надолго. Об этом немецкой медиагруппе Funke заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Он сообщил, что мировые конфликты зачастую идут не по запланированному пути. Такая же ситуация наблюдается и в нынешней ситуации на Украине. Поэтому Столтенберг призвал готовиться к затяжному конфликту.
Кроме того, генсек НАТО отметил, что рассматривает Украину как потенциального участника альянса в будущем.
Ранее бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что из-за постоянных неудач ВСУ НАТО может ввести свои войска на Украину. США рассматривают такое развитие событий. При этом, Вашингтон способен компенсировать неудачи ВСУ поставками ракет ATACMS.
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Кроме того, генсек НАТО отметил, что рассматривает Украину как потенциального участника альянса в будущем.
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Анастасия Чинкова