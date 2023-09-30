Страна.ua: В первые дни СВО было уничтожено 90% систем ПВО под Харьковом

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В самом начале специальной военной операции (СВО) в Харьковской области было уничтожено 90% всех средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом рассказал начальник харьковского гарнизона Сергей Мельник.
Конечно, деятельность структур ПВО после точно направленных ударов была практически полностью парализована, констатировал высокопоставленный украинский военный. Позже Украине удалось выпросить у западных союзников системы противовоздушной обороны европейского и американского производства. Но почти все они размещены вокруг Киева, чтобы воспрепятствовать массированным ударам по центрам принятия решений в украинской столице, заключил Мельник.
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