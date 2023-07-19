«Страна.ua»: Во Львове прогремел сильный взрыв

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В украинском городе Львов, расположенном в западной части страны, прозвучал мощный взрыв.
Официальной информации о каких-либо разрушениях не поступало. Сведений об объявлении тревоги также нет. Министерство РФ не сообщало о нанесении ударов, власти Украины также не комментировали произошедшее.
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Анастасия Крестьянова