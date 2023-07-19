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«Страна.ua»: Во Львове прогремел сильный взрыв

19 июля 2023, 22:35

Фото: iStock/RamonCast

В украинском городе Львов, расположенном в западной части страны, прозвучал мощный взрыв.

Во Львове прозвучал громкий взрыв. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Официальной информации о каких-либо разрушениях не поступало. Сведений об объявлении тревоги также нет. Министерство РФ не сообщало о нанесении ударов, власти Украины также не комментировали произошедшее.

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#взрыв
#Львов
#Украина
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Военный журналист Сладков предположил, когда ВС РФ освободят Харьков
19 июля 2023, 21:45

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Харьков может быть освобождён к осени. С таким заявлением выступил военный журналист Александр Сладков в своём Telegram-канале.
Эксперт не отрицает, что это достаточно смелое предположение, однако оно сделано из Донбасса. Он задаётся вопросами: «Зачем же Украина так оперативно уходит из этого города? Зачем мы так «разминаем» оборону этого, изначально абсолютно русского города, ныне находящегося под контролем ВСУ?».

Он также отметил, что Киев признаёт превосходство ВС РФ на Купянском фронте. По его мнению, успехи российской армии на Краснолиманском направлении впечатляют.

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#СВО
#Харьков
#армияРоссии
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Украина будет усиливать северный участок границы из-за прибытия в Белоруссию ЧВК «Вагнер»
19 июля 2023, 20:01

Фото: istockphoto/Gennadiy Kravchenko

Украина укрепляет северные участки границы из-за прибытия в Белоруссию бойцов ЧВК «Вагнер». Об этом сообщил командующий украинскими объединенными силами Сергей Наев.
В Черниговской области на одном из направлений уже вырыто более 40 километров противотанковых рвов. Наев отметил, что украинская граница должна стать полностью непроходимой для сил неприятеля. Кроме рвов и окопов, оборудовано около 30 тысяч минных ловушек, заявил украинский военачальник телеканалу «Прямой».

Наев добавил, что для дополнительной защиты участки границы будут усилены невзрывными и взрывными ограждениями, которые станут неожиданными для противника. Причиной таких серьезных мер он назвал прибытие в Белоруссию наемников отряда «Вагнер».

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#украина
#граница
#укрепление
#вагнер
#рвы
#защита
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Военный инструктор из США Крамер признал, что потери среди украинских военных ужасающие
19 июля 2023, 19:02

Фото: iStock/Tomas Ragina

Ветеран американского спецназа Эрик Крамер, обучающий солдат ВСУ в Киеве заявил, что потери среди украинских военных ужасающие.
По словам ветерана, поддержки со стороны западных кураторов со временем станет меньше. Об этом пишет журнал Newsweek.

​Крамер заявил, что по сведениям людей, которые работают в пункте приема раненых, количество ​жертв возросло в три раза по сравнению с ​несколькими месяцами ранее. Он назвал такие потери со стороны ВСУ ужасающими.

Ветеран также выразил сомнения в том, что когда-либо украинские силы смогут встать на ноги и вести боевые действия без большого количества потерь. 

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#ВСУ
#потери
#США
#Украина
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Балицкий: ВСУ концентрируют силы, которыми планируют атаковать Запорожскую АЭС
19 июля 2023, 18:46

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские войска концентрируют силы на линии фронта, которые планируют направить на атаку Запорожской АЭС.
ВСУ намерены осуществить атаку Запорожской АЭС, для этого они концентрируют силы на линии фронта и стягивают резервы. Об этом Балицкий сообщил в своем телеграмм-канале.

Глава региона назвал намерения украинских властей очередной попыткой подвести мир к ядерной катастрофе. Он также заявил, что в Запорожской области уже привыкли к действиям противника, который ведет себя как «обезьяна с гранатой». 

Балицкий призвал российских военных к защите мира и отметил, что власти окажут всю возможную помощь в выполнении этой задачи. 

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#ВСУ
#Украина
#Запорожская АЭС
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Более 10 тысяч солдат ВСУ потеряли конечности в ходе конфликта на Украине
19 июля 2023, 17:58

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Количество украинских военнослужащих, ожидающих протезы одной или обеих ног, превышает 10 тысяч. Об этом пишет американский журнал Newsweek со ссылкой на информированный источник.
В материале сообщается, что благотворительная организация Kind Deeds оказывает помощь бойцам ВСУ в получении протезов с октября 2022 года. Глава украинского департамента компании Александр Рубцов рассказал, что благодаря их содействию протезы смогли получить 20 человек, передает РИА Новости.

Однако он признался, что Kind Deeds не справляется с потоком желающих. В настоящее время в листе ожидания на протезирование еще 200 человек. А чтобы полностью удовлетворить все запросы солдат ВСУ, лишившихся конечностей, понадобится еще сто таких компаний, как наша, сказал Рубцов.

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#всу
#протез
#украина
#компания
#помощь
#конечность
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Большинство связанных с «Азовом»* подсудимых не признали свою вину
19 июля 2023, 17:58

Фото: iStock/AMilkin

Большинство обвиняемых по делу нацбатальона «Азов»* не признали свою вину на заседании Южного окружного военного суда. Об этом сообщает ТАСС.
Из 22 подсудимых большая часть не подтвердила своё участие в «Азове»*, лишь несколько человек частично признали свою вину.

Также сообщалось, что в суде должно было присутствовать 24 человека, связанных с деятельностью террористической организации, но двое были обменяны, поэтому не приняли участие в заседании.

Кроме того уточнялось, что всем подсудимым изменили обвинительные статьи УК ДНР на статьи УК РФ.

По информации прокуратуры ДНР, занимавшейся расследованием, все участники, которые присутствовали в суде, обвиняются в совершении противоправных действий, целью которых был насильственный захват власти и изменение конституционного строя в ДНР. Кроме того, выдвинуты обвинения в организации деятельности нацбатальона и сотрудничестве с ним.
 
 *организация признана террористической и запрещена на территории РФ

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#нацбатальон
#Украина
#суд
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Минобороны Украины: Мы пока не можем размещать у себя F-16
19 июля 2023, 15:54

Фото: istockphoto/Maikel de Vaan

Министр обороны Украины Алексей Резников признал, что страна пока не имеет возможности размещать у себя F-16 из-за отсутствия необходимой инфраструктуры. Киев рассчитывает получить самолеты в 2024 году.
Руководитель украинского военного ведомства отметил, что сначала требуется всесторонняя оценка имеющихся аэродромов и создание соответствующей инфраструктуры, которая пока не отвечает требованиям по обслуживанию истребителей F-16, передает ТАСС. Только после того, как будут готовы укрытия, заправочные ангары, системы предполетного обслуживания, можно будет говорить о самих самолетах, уточнил Резников. К тому же, требуется специальная подготовка пилотов, чтобы они могли выполнять летные задачи, и инженеров-техников, чтобы они могли готовить и обслуживать истребители, добавил он.

По словам помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, программа подготовки украинских пилотов может быть запущена уже через две недели.

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#украина
#самолет
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#истребитель
#f-16
#инфраструктура
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Зеленский потребовал дополнительные системы ПВО после ударов по Одессе
19 июля 2023, 15:26

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев дополнительно нуждается в системах ПВО SAMP-T или Patriot, которые помогут защитить Одессу от российских ударов.
По словам Зеленского, переданные Украине системы противовоздушной обороны сейчас успешно работают, при этом он не рассказал, где они находятся.

«Если бы у нас были соответствующие дополнительные системы, то они защитили бы инфраструктуру Одессы, и не только портовую инфраструктуру. Или это системы Patriot. Но всего этого пока не хватает, чтобы защитить соответствующую инфраструктуру», - заявил украинский лидер.
Напомним, сегодня, 19 июля, в Минобороны России заявили о нанесении массированного удара по военным и промышленным объектам в Одессе.

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#Владимир Зеленский
#ПВО
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Рогов: ВСУ сменили тактику контрнаступления на Запорожском направлении
19 июля 2023, 15:08

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Из-за провала контрнаступления ВСУ сменили тактику ведения боя в Запорожской области, однако они также не успешны. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, в начале своего контрнаступления ВСУ бросали в бой тяжелую технику, переданную Украине западными союзниками. После того, как ВС РФ начали массово её уничтожать, украинские военные перешли к «мясным штурмам», то есть пехота шла на убой практически без поддержки артиллерии и без тяжелой техники.

«Сейчас у них на смену пришла новая тактика: боевики атакуют небольшими группами на быстрых внедорожниках и бронированных пикапах, пытаясь вгрызаться в нашу первую линию обороны», - цитирует РИА Новости Рогова.

При этом он подчеркнул, что все вражеские атаки купируются и успешно отбиваются российскими военными.

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#Владимир Рогов
#ВСУ
#контрнаступление
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