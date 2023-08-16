Страна.ua: Взрывы слышны в Харьковской области

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В Харьковской области слышны звуки взрывов. Сообщение об этом появилось в украинском издании Страна.ua.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные Силы России начали наносить 10 октября 2022 года, через два дня после атаки на Крымский мост, за которой, как считают российские власти, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога ежедневно объявляется во всех регионах Украины, иногда сразу по всей стране.
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Александр Бойцов