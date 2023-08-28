Страны-союзницы Украины разрешили Киеву бить по Крыму

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Руководства стран-союзниц Украины согласились с тем, что Киев может наносить удары по Крыму. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
«Сегодня уже консенсус абсолютный относительно того, что мы можем уничтожать все российское, например, в Крыму. Я напомню, год назад даже когда какие-то удары были по Крыму, все говорили – "нет-нет, давайте только без этого"», - заявил Подоляк в рамках телемарафона.
Таким образом, по его словам, большинство стран-союзниц Украины согласны с тем, что Киев может наносить удары по российским объектам в Крыму и на новых российских территориях.
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