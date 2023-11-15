«Стратегия Зеленского»: В Киеве обвинили Зеленского в провале контрнаступления

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К провалу контрнаступления Вооруженных сил Украины привела стратегия, которой придерживался президент Владимир Зеленский, об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«Вся стратегия Зеленского (направлена) на усиление репрессий внутри страны, на усиление диктатуры, на продолжение военного положения — абсолютно бесперспективна. И вылавливай мужчин, не вылавливай в городах, отправляй их на фронт – это ничего не дает. Если нет сил освободить территорию: ни денежных, ни военных, ни физических, то надо искать другую линию», - прокомментировал ситуацию Соскин.
Эксперт напомнил, что ВСУ не только не смогли достичь хоть сколько-нибудь значимых успехов, но и умудрились потерять ранее принадлежавшие им позиции. К тому же, разрекламированное контрнаступление привело к колоссальному количеству потерь как в технике, так и в рядах личного состава.
По мнению эксперта, провал операции - это персональная вина Владимира Зеленского.
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Евгения Парфентьева