СЦКК: Число жертв обстрела Донецка со стороны ВСУ возросло до 20 человек

В результате сегодняшнего обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины погибли по меньшей мере 20 человек, об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале.