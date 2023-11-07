СЦКК: Число жертв обстрела Донецка со стороны ВСУ возросло до 20 человек

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В результате сегодняшнего обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины погибли по меньшей мере 20 человек, об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале.
7 ноября в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины в столице Донецкой Народной Республики погибли более 20 человек, сообщили в СЦКК. При этом, информация о жертвах и пострадавших продолжает обновляться.
Также по информации СЦКК, в период с 9:00 до 21:00 7 ноября Донецк 13 раз подвергся атакам со стороны ВСУ.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские войска обстреливали мирных граждан из РСЗО HIMARS.
Мэр Донецка Кулемзин сообщал о пострадавших водителе и пассажирах такси. По его информации, обоих госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
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Также по информации СЦКК, в период с 9:00 до 21:00 7 ноября Донецк 13 раз подвергся атакам со стороны ВСУ.
Мэр Донецка Кулемзин сообщал о пострадавших водителе и пассажирах такси. По его информации, обоих госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
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Евгения Парфентьева