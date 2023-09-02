СЦКК: украинские военные выпустили ещё пять кассетных боеприпасов по Донецку

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Украинские войска выпустили ещё пять кассетных боеприпасов по Донецку. Об этом в своём Telegram-канале сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Ранее сообщалось, что днём, 2 сентября, за полчаса украинские военные сбросили на территорию Донецка свыше 20 кассетных боеприпасов. По сообщениям мэра города Алексея Кулемзина, один снаряд попал в здание школы-интерната и повредил его крышу.
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Анастасия Чинкова