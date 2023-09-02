СЦКК: Украинские военные выпустили на территорию ДНР более 20 кассетных боеприпасов за полчаса

Фото: iStock/frantic00
Украинские военные обстреляли Донецк 22 кассетными снарядами и девятью боеприпасами другого калибра за полчаса. Об этом в Telegram-канале сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Украины.
В 11:50 два снаряда было выпущено на территорию населённого пункта Орловка.
С 11:55 до 12:20 ещё 20 кассетных боеприпасов было запущено по Ясиноватскому, Петровскому и Киевскому районам Донецка.
А с 11:45 до 12:00 ВСУ выпустили ещё девять снарядов другого формата.
Ранее сообщалось, что снаряд ВСУ попал в здание ТРЦ «Донецк Сити». В результате обстрела пострадала шестилетняя девочка, которая вскоре погибла от полученных ранений.
Читайте также:
Мэр Донецка Кулемзин: ВСУ нанесли прямой удар по ТРЦ «Донецк Сити»
При обстреле ТРЦ «Донецк Сити» погибла шестилетняя девочка
Российские войска отбили атаку ВСУ в районе Работино
С 11:55 до 12:20 ещё 20 кассетных боеприпасов было запущено по Ясиноватскому, Петровскому и Киевскому районам Донецка.
Ранее сообщалось, что снаряд ВСУ попал в здание ТРЦ «Донецк Сити». В результате обстрела пострадала шестилетняя девочка, которая вскоре погибла от полученных ранений.
Читайте также:
Мэр Донецка Кулемзин: ВСУ нанесли прямой удар по ТРЦ «Донецк Сити»
При обстреле ТРЦ «Донецк Сити» погибла шестилетняя девочка
Российские войска отбили атаку ВСУ в районе Работино
Анастасия Чинкова