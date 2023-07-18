Студенты-волонтеры вернулись домой после поездки на Донбасс

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Студенты-волонтеры социально-гуманитарного университета из Коломны вернулись домой после поездки на Донбасс. Юноши отправлялись в зону спецоперации, чтобы помочь военнослужащим.
Трое студентов государственного социально-гуманитарного университета Антон, Кирилл и Егор прибыли из командировки на Донбасс.
Юноши приняли решение поддержать военнослужащих и жителей освобожденных территорий, оказать посильную помощь тем, кому она необходима.
На Донбасс первым отправился Антон. В первой командировке он был помощником в аптеке, помогал распределять гуманитарную помощь, помогал медсестрам и военнослужащим, раненым.
Осуществить вторую поездку на Донбасс добровольцам помог родной университет, оказав помощь в покупке необходимых вещей, экипировки и другого.
После возвращения с передовой, трое студентов принесли ректору университета благодарственное письмо от 39-го отдельного медицинского отряда воздушно-десантных войск.
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Юноши приняли решение поддержать военнослужащих и жителей освобожденных территорий, оказать посильную помощь тем, кому она необходима.
«Решил поехать волонтером в Донбасс, потому что считал, что я могу намного больше пользы принести своей стране, находясь на передовой. Любую помощь я готов был оказывать — переноска раненных, быть ассистентом на хирургическом столе, оказывать помощь маломобильным людям. Я посчитал, что я должен быть там», — сказал волонтер Антон.По возвращении из первой командировки Антон рассказал своим лучшим друзьям Кириллу и Егору о поездке и призвал их на помощь короткой фразой: «Родина зовет».
Осуществить вторую поездку на Донбасс добровольцам помог родной университет, оказав помощь в покупке необходимых вещей, экипировки и другого.
После возвращения с передовой, трое студентов принесли ректору университета благодарственное письмо от 39-го отдельного медицинского отряда воздушно-десантных войск.
«Получить идею поехать волонтером куда-либо — это не минутное дело, это состояние души, состояние мыслей, которые есть у ребят. Это кропотливая работа со стороны многих факторов, в том числе университета, Мы гордимся, что ребята не равнодушны к тому, что происходит вокруг», — сообщила ректор университета ГСГУ Жанна Леонова.Юноши рассказали. что на передовой много таких ребят как они, которые приняли решение помогать нуждающимся, военнослужащим и раненым.
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Алиса Сергиенко