Су-25СМ уничтожили на Краснолиманском направлении опорный пункт ВСУ

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Экипажи штурмовиков Су-25СМ из состава войск группировки «Центр» выполнили удары по опорному пункту и районам, где сконцентрировались силы и техника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Министерство обороны России, передает РИА Новости.
В рамках выполнения своего задания, штурмовики выполнили полет на предельно низкой высоте, не превышающей 25 метров, при маневрировании вокруг рельефа местности. Ударная группа истребителей-штурмовиков подошла на ближайшее расстояние для применения подвесного вооружения.
После нацеливания на цель, пилоты выполнили маневр, включающий кабрирование (резкий набор высоты с поднятием носа самолета выше горизонта), и выпустили неуправляемые ракеты С-13 к опорному пункту и месту скопления живой силы и военной техники противника.
После выпуска ракет, летчики совершили маневр, активируя тепловые ловушки и изменяя траекторию полета для защиты от ракет с инфракрасной самонаводящейся головкой.
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После нацеливания на цель, пилоты выполнили маневр, включающий кабрирование (резкий набор высоты с поднятием носа самолета выше горизонта), и выпустили неуправляемые ракеты С-13 к опорному пункту и месту скопления живой силы и военной техники противника.
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Артем Кузьмин