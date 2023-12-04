Су-35 ВКС РФ уничтожил радиолокационную станцию ВСУ на сватовском направлении

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Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации сообщила подробности работы истребителя Су-35 на сватовском направлении. Отмечается, что самолет сумел уничтожить радиолокационную станцию Вооруженных сил Украины.
Как сообщили в российском военном ведомстве, «экипажи Су-35С Военно-космических сил РФ отработали патрулирование и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении ударов по военным объектам и технике ВСУ»
Во время одного из вылетов на Сватовском направлении летчики обнаружили излучение радиолокационной станции противника, по которой был совершен пуск ракеты «воздух-поверхность» Х-31ПМ. В результате радиолокационное излучение пропало и больше не появлялось.
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