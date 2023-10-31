Су-57 получил крылатую ракету с большей дальностью

Фото: Минобороны РФ
Создана крылатая ракета большой дальности для истребителя Су-57 пятого поколения, она может быть размещена внутри фюзеляжа самолета и имеет схожую дальность с ракетами, применяемыми на стратегических бомбардировщиках Ту-95МС и Ту-160, рассказал неназванный источник агентству РИА Новости.
Собеседник отметил, что новая крылатая ракета большой дальности для Су-57 удалось значительно уменьшить по размерам благодаря идеальной конструкции складных крыльев, внутренней компоновке и новому компактному двухконтурному турбореактивному двигателю.
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Артем Кузьмин