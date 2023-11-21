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Су-57 станет двухместным

21 ноября 2023, 11:27
Фото: istockphoto/scaliger

Фото: istockphoto/scaliger

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) получила патент на «многофункциональный двухместный малозаметный самолет тактической авиации».
«Известия» пишут, что он будет являться версией истребителя пятого поколения Су-57 со вторым пилотом.

Двухместный самолет будет выпущен в трех вариантах: учебно-боевом, с оператором вооружений, а также как лидер группы БПЛА.


Истребитель будет способен при «сетеориентированных действиях смешанных групп самолетов» исполнять функции командного пункта управления.

Двухместный Су-57 оснастят дополнительными топливными баками. Это позволит на 10% увеличить дальность и продолжительность полета отечественного истребителя.

Ранее российская Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) получила патент на новый многофункциональный двухместный малозаметный самолет тактической авиации. Как указано в описании изобретения, наиболее близким к нему из существующих моделей является самолет Су-30МК.

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#сво
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#военные
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Под обстрелом ВСУ в ДНР погибла актриса и режиссёр Полина Меньших
21 ноября 2023, 22:04

Фото: iStock/Motortion

Российская актриса и режиссёр Полина Меньших погибла под обстрелом Вооруженных сил Украины в ДНР, об этом сообщает «РЕН ТВ».
«С Донецка только что пришло сообщение, что моя хорошая подруга, хореограф, режиссер и педагог Полина Меньших погибла при артобстреле во время выступления», - написал коллега Меньших режиссер Денис Лаврентьев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

В беседе с «РЕН ТВ» Лаврентьев заявил, что актриса поехала в Донецкую Народную Республику в качестве волонтёра. По предварительной информации, по ДК, в котором выступала Меньших, прилетел реактивный снаряд HIMARS со стороны Вооруженных сил Украины. Женщину госпитализировали в больницу, однако, спасти её не удалось.

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#смерть
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«Превращают в пыль»: Американский эксперт раскрыл, как Россия уничтожает НАТО
Джонсон: ВС РФ, громя ВСУ, также уничтожают НАТО
21 ноября 2023, 19:12

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Уничтожая технику и личный состав Вооруженных сил Украины, российские войска также ослабляют НАТО, об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью для YouTube-канала Judging Freedom.
«Российские войска превращают украинскую армию в пыль, в процессе происходит уничтожение НАТО», - прокомментировал ситуацию Джонсон. 

По мнению эксперта, преимущество сейчас, совершенно очевидно, на стороне России. Он также отметил, что отправка Киеву Соединенными Штатами систем противовоздушной обороны обернулась полным провалом, при этом, прислать ещё одну партию на Украину Америка уже не в состоянии. 

Ранее польский журналист Войцех Голонка заявил, что в связи с иссяканием западной помощи, киевскому режиму придётся расплачиваться кровью своих военных, чтобы удержать оборону.

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#вс рф
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Украинского майора осудили на 25 лет за приказ обстреливать жилые дома в ДНР
Майора Дмытрыка осудили на 25 лет за приказ обстреливать жилые дома в ДНР
21 ноября 2023, 17:39

Фото: iStock/Zolnierek

Верховный суд ДНР приговорил к 25 годам лишения свободы командира миномётной батареи националистического объединения «Азов»* майора Арсена Дмытрыка, который отдал приказ обстреливать жилые дома в республике. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры (ГВП) РФ.
Уточняется, что в период с 27 февраля по 13 марта 2022 года Дмытрык приказал украинским военным произвести массированные удары по жилым и социально значимым постройкам в населённых пунктах Сартана, Калиновка и Талаковка в ДНР. 

Целью для отдачи такого приказала стало устрашение мирного населения. В результате обстрела были разрушены пять жилых домов. К счастью, обошлось без жертв, поскольку жители успели оперативно спуститься в подвальные помещения. 

Дмытрыка признали виновным в покушении на убийство нескольких людей организованной группой, замотивированной ненавистью и враждой, а также в применении запрещённых средств ведения боёв и целенаправленном повреждении чужого имущества. 

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Сальдо: Украинские боевики обстреляли мирные кварталы Херсона

*организация признана террористической и запрещена на территории РФ
#всу
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#днр
#уголовное дело
#арест
#суд
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Сальдо: Украинские боевики обстреляли мирные кварталы Херсона
21 ноября 2023, 17:29

Фото: iStock/Olena_Z

Украинские боевики на пикапе с миномётом обстреляли гражданские кварталы Херсона, чтобы потом переложить ответственность на Россию, об этом сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
«Группа боевиков из 35-й бригады украинских вооружённых формирований на пикапе с миномётом обстреляла из района Чернобаевки мирные кварталы Херсона, чтобы обвинить российских военных. Прилетело по гражданским автомобилям, в украинском сегменте сети ширятся неискренние слезливые публикации», - прокомментировал ситуацию Сальдо. 

По словам губернатора, этот фиктивный обстрел был организован на фоне объявления об усилении мобилизации на подконтрольной Киеву части Херсонской области, которое было сделано три дня назад. Таким образом киевские власти намеревались напугать местных жителей и сподвигнуть их самостоятельно пойти в военкоматы. 

Сальдо отметил, что желающих погибнуть за режим Владимира Зеленского на Украине уже не осталось.

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#владимир сальдо
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#мобилизация
#всу
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Россия увеличила число поставок ракетного оружия в зону СВО
Шойгу: поставки ракет в зоне СВО в 2023 году выросли более чем втрое
21 ноября 2023, 16:40

Фото: сайт Кремля

Ракетное оружие показало свою эффективность в зоне спецоперации, а его поставки в интересах ВС РФ выросли более чем на треть. Об этом рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.
«Современное ракетное оружие доказало высокую эффективность в ходе специальной военной операции. Нанесено более 270 ракетных ударов, поражено свыше 330 объектов», - сказал Шойгу в рамках коллегии оборонного ведомства РФ.

Таким образом, по его словам, в 2023 году поставки ракет в интересах ВС РФ выросла более чем в три раза.

Шойгу также выразил признательность ракетным войскам и артиллеристам за их вклад в специальную военную операцию (СВО) на Украине. Он подчеркнул, что личный состав ракетных войск и артиллерии успешно решает сложные задачи в условиях боевых действий специальной военной операции.

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#вс рф
#шойгу
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ВС РФ ожидают «очень серьёзных результатов» в зоне СВО
Командир «Ахмата» Алаудинов: к весне ВС РФ ожидают серьёзных результатов в СВО
21 ноября 2023, 16:18

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

К весне российская армия ожидает «очень серьёзные результаты» в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
Он отметил, что в настоящее время уже пройден переломный момент, поэтому к весне будут серьёзные результаты. 

Также, по словам Алаудинова, российским военным не страшна зима, поэтому ожидается, что она будет выигрышной.

Алаудинов добавил, что у Вооружённых сил Украины (ВСУ) наблюдаются серьёзные проблемы с вооружением. Кроме того, украинские бойцы потеряли мотивацию, которая была у них в начале спецоперации. Российский командир даже отметил, что в начале кампании многие думали, что от ВСУ можно ждать чего-то «сверхъестественного», но это оказалось не так. 

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#вс рф
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#спецоперация
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Кнутов предупредил об усилении атак ВСУ в низовье Днепра с приходом холодов
Военный эксперт Кнутов: ВСУ могут усилить атаки у Днепра с приходом холодов
21 ноября 2023, 15:38

Фото: iStock/zabelin

С наступлением холодов ВСУ в низовье Днепра промерзнет почва и тогда ВСУ смогут усилить атаки на херсонском направлении. Об этом заявил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
Он пояснил, что в настоящее время десанту ВСУ довольно сложно переправиться на левый берег Днепра.

«Была попытка высадки десанта на левом берегу Днепра с целью расширения и дальнейшего продвижения к Крыму, но эта попытка провалились. Главная причина здесь в том, что российская сторона работает очень устойчиво: активны наша авиация, артиллерия», - цитирует «Лентра.ру» Кнутова.

Он пояснил, что в настоящее время противник на лодках переправляется через Днепр, ВС РФ его уничтожают, и все повторяется вновь.

При этом эксперт предполагает, что с наступлением устойчивых холодов атаки ВСУ могут усилиться, так как болотистая местность подмерзнет и тогда через нее можно будет переправлять вооружение и личный состав.  Российским военным необходимо к этому подготовиться, заключил Кнутов.

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#эксперт
#авиация
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#сво
#всу
#вс рф
#шойгу
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Российские войска отразили атаку штурмовой группы ВС Украины в районе Кременной
Минобороны сообщило об отражении атак ВСУ на краснолиманском направлении
21 ноября 2023, 15:37

Фото: istock / EvgeniyShkolenko

Подразделения российской группировки войск «Центр» отразили 2 атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении. Была использована авиация и артиллерия. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По словам Конашенкова, штурмовики ВСУ из 12-й бригады спецназначения попытались атаковать районы около Кременной и Кузьмино в ЛНР. В результате украинские войска потеряли до 200 солдат и 2 пикапа.

Ранее сообщалось, что попытки ВСУ провести десантную операцию на Херсонском направлении не увенчались успехом. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что украинские войска несут огромные потери. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью спецоперации российский глава назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#авиация
#лнр
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#солдат
#рф
#вс рф
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В центре под Солнечногорском разработали уникальные программы реабилитации участников СВО
21 ноября 2023, 15:34

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Участники СВО с этого года проходят уникальные программы реабилитации в Федеральном научно-клиническом центре реаниматологии и реабилитологии Министерства науки и высшего образования России. Об этом стало известно в ходе посещения центра в деревне Лыткино губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.
Глава региона проведал военнослужащих и пообщался с медперсоналом. ФНКЦ был создан в 2014 году для помощи пациентам с тяжёлыми повреждениями головного мозга. С прошлого года там проходят восстановление сотрудники Росгвардии, пострадавшие от минно-взрывных травм, а с этого – раненые во время спецоперации.
«Приятно находиться в этом высокотехнологичном центре, который оказывает, наверное, самую сложную медицинскую помощь, в том числе ребятам, попадающим сюда из зоны СВО. Много лет институт занимается сложными клиническими случаями, научными разработками. Нейрореанимационную помощь здесь уже получили около 100 участников спецоперации, в том числе из Подмосковья, – сказал Воробьёв
ФНКЦ оснащён современной техникой. Там работают высококлассные неврологи, хирурги, нейрохирурги и травматологи. В центре имеются кабинеты с аппаратами на основе биологической обратной связи, залы лечебной физкультуры, бассейны, лаборатория восстановления движения. Там заново учат дышать, самостоятельно ходить и ощущать предметы.
«Месяц назад я получил черепно-мозговую травму при взрыве. Из Соледара меня сразу доставили в Питер, сделали операцию, а потом сюда. Нахожусь в центре уже две недели, прохожу реабилитацию последствий контузии и переломов костей черепа. В программе восстановления – терапия, физиотерапия, работа на тренажёрах», – поделился участник СВО Тимур.
В центре разработан уникальный проект «Возвращение». Его задача – максимально быстро эвакуировать пациентов с тяжёлой черепно-мозговой травмой в стационар с высокотехнологичной нейрореанимацией и нейрореабилитацией. Специальный «Врачебный десант» из молодого профессорского состава находится в зоне СВО. Там развёрнута нейрооперационная для экстренной помощи раненым, налажена эвакуация бойцов в центр под Солнечногорском. Такой практики высокотехнологичного лечения и реабилитации пока нет нигде в России.
«В рамках программы «Возвращение» мы проработали определённую логистику: коллеги передают нам изображение с МРТ, мы в 3D-моделировании это всё преобразуем и изготавливаем фрагмент черепа. Далее стерилизуем его уникальным способом, упаковываем и отвозим на линию соприкосновения для операции», – рассказал директор центра, член-корреспондент РАН Андрей Гречко.
По его словам, в Лыткине – 100 тыс кв м эксплуатируемых площадей, есть нейрореанимация и нейрохирургия, научный комплекс. Дополнительно разворачиваются реабилитационные площади для участников СВО. Только в этом году санавиация эвакуировала из медучреждений Подмосковья 600 пациентов в крайне тяжёлом состоянии. Прямой маршрут сохраняет много жизней. 
 
Губернатор побывал в отделениях нейрореанимации и нейрореабилитации, ознакомился с уникальными разработками центра, в том числе на основе VR-технологий. В институте есть собственная лаборатория, где на 3D-принтере из современных материалов воссоздают утраченные фрагменты черепа. В операционных – современное оборудования.
 
«Изготавливаем импланты для закрытия дефектов костей черепа. Можем сделать форму для реконструкции любой сложности. Наша операционная оснащена по последнему слову техники. В ней имеются операционный микроскоп, С-дуга, станции навигации и нейромониторинга. Всё это позволяет выполнять широкий спектр нейрохирургических операций» – рассказал врач-нейрохирург Владимир Дементьевский
 В центре используют и другие продвинутые технологии. Например, сверхвысокочастотная радиотермометрия позволяет измерять температуру коры мозга и обнаруживать очаги повреждения. Ещё одна новинка – аппарат терапевтической гипотермии. Он позволяет нивелировать повреждающие факторы для коры головного мозга. Ещё одна современная технология – транскраниальная магнитная стимуляция. За счёт использования магнитных полей определённой частоты врачи воздействуют на мозг, чтобы активизировать процессы, которые помогут восстановить его сознание. Это российская разработка.

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