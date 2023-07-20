«Суспильне»: В Сумах прозвучали взрывы и сработала ПВО

В городе Сумы на севере Украины прогремели взрывы. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Суспильне» («Общественное»). До этого, согласно информации онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики, на территории Сумской области была объявлена воздушная тревога.