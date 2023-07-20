«Суспильне»: В Сумах прозвучали взрывы и сработала ПВО

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В городе Сумы на севере Украины прогремели взрывы. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Суспильне» («Общественное»). До этого, согласно информации онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики, на территории Сумской области была объявлена воздушная тревога.
Позднее «Суспильне», ссылаясь на областную военную администрацию, уточнила, что взрывы в Сумах были обусловлены работой систем противовоздушной обороны (ПВО) Украины.
Сейчас, по информации Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях. Кроме того, сирены тревоги звучат в подконтрольных украинским вооруженным формированиям районах ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
С 10 октября российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России, как указывал Владимир Путин. В связи с этим, воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, а периодически и по всей стране.
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Сейчас, по информации Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях. Кроме того, сирены тревоги звучат в подконтрольных украинским вооруженным формированиям районах ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
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Артем Путинцев