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Свыше тонны гумпомощи для детей Донбасса собрали в Балашихе

21 августа 2023, 17:53

Фото: пресс-служба министерства территориальной политики Московской области

Жители Балашихи приносили канцелярские принадлежности в Общественную палату в рамках акции «Доброе дело школьникам Донбасса».

Акция «Доброе дело школьникам Донбасса» приурочена ко Всемирному дню сбора гуманитарной помощи, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства территориальной политики Московской области.

Вся собранная гуманитарная помощь для детей Донбасса прибудет к ним к началу учебного года.


Подробную информацию об акции «Доброе дело школьникам Донбасса» можно найти здесь.

Оказать помощь жителям новых регионов России может каждый житель Подмосковья. На территории городского округа Балашиха работают два постоянных пункта сбора гуманитарной помощи: в местном отделении партии «Единая Россия» и в городской Общественной палате. Принести гуманитарную помощь можно с 8.00 до 22.00 по будням и с 10.00 до 21.00 в выходные дни.

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Скотт Риттер: В случае конфликта России и НАТО Украина исчезнет с лица Земли
21 августа 2023, 17:27

Фото: РИА Новости/Андрей Бортко

Если киевские власти сумеют втянуть НАТО в реальный военный конфликт с Россией, Украина исчезнет с лица Земли. Такое заявление сделал бывший разведчик Вооруженных Сил США Скотт Риттер.
В интервью для YouTube-канала Gegenpol он предостерег руководство Киева и его западных союзников. Если они задумают настоящую войну с Россией, Киев, Львов и другие украинские города просто перестанут существовать, сказал экс-разведчик. Риттер также посоветовал Германии и другим западным странам воздержаться от поставок на Украину дальнобойных ракет типа немецких Taurus. Эти вооружения не способны изменить ситуацию на линии боевых действий, но зато они приведут к дальнейшей эскалации конфликта, уверен эксперт. Как полагает бывший разведчик, таким шагом Берлин только спровоцирует более мощный ответный удар России.

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц, отвечая на вопрос, почему Берлин медлит с поставками ракет высокой дальности Taurus киевскому режиму, ответил, что он считает необходимым и далее помогать Киеву, но совершенно не хочет, чтобы конфликт на Украине привел к войне НАТО с Россией.

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Украинские войска бегут из Купянска
Mash: ВСУ в спешке покидают город Купянск
21 августа 2023, 15:34

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Вооруженные силы Украины в спешке оставляют Купянск, сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что российские войска уже находятся на подъезде к городу.

При этом, по информации СМИ, украинская администрация Купянска экстренно эвакуировалась из города.

Тем временем наши войска занимают стратегические высоты на левом берегу Оскола — штурмуют Синьковку, Подолы, Куриловку и Ковшаровку на востоке от города.

Российским войскам также удалось подорвать мост, через который украинские боевики убегали на запад.

Ранее стало известно, что ВС РФ выбили ВСУ из села Синьковка под Купянском.

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#харьков
#сво
#вс рф
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ВСУ обстреляли школу в Херсонской области
Украинские войска атаковали поселки Днепряны в Херсонской области
21 августа 2023, 14:49

Фото: iStock/Snezhana Kudryavtseva

Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Днепряны Новокаховского городского округа Херсонской области, сообщили в оперштабе администрации Новой Каховки.
«В поселке Днепряны прилет 120-миллиметровой мины во внутренний дворик Днепрянской школы выбито 30 окон», - прокомментировали ситуацию представители оперштаба.

По информации оперштаба, в результате обстрела никто не пострадал.

Ранее российские силы нанесли удар по станции разгрузки Межевая на Авдеевском направлении. В результате удалось уничтожить три вагона с боеприпасам Вооруженных сил Украины, а также десяти единиц транспортной техники. Помимо боеприпасов и техники, удалось уничтожить значительное количества личного состава ВСУ.

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#херсонская область
#сво
#школа
#обстрел
#всу
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Власти Московской области организовали отдых для 2,5 тыс детей участников СВО
21 августа 2023, 14:34

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Подмосковные власти организовали отдых для 2,5 тыс детей участников спецоперации, в том числе из ДНР. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьёв доложил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
«Хотел коротко доложить про семьи участников СВО, в том числе про детей, которые живут в Донецкой Народной Республике. Мы на связи с губернатором Денисом Пушилиным. Организовали отдых деткам, которые хотели на море. 1600 человек отдохнут на море, а ещё 900 человек приехали к нам в Литвиново. Это подмосковный детский лагерь. Сам ездил туда, разговаривал. Очень интересный, содержательный разговор», – рассказал губернатор. 
Что касается поддержки семей участников СВО, то, по словам Воробьёва, власти региона стараются максимально быть рядом в каждом из муниципалитетов Подмосковья.
«Действует фонд «Защитники Отечества», с которым мы тесно сотрудничаем. Стараемся уделять больше внимания тем, кто нуждается в опеке. Причём просьбы бывают самые разные, которые невозможно прописать на бумаге. Мы стараемся помогать всем», – сказал Воробьёв президенту. 
Как отметил Путин, он знает, как выстроена эта работа в Подмосковье. Глава государства надеется, что это будет хорошим примером для других регионов.

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#президент
#владимир путин
#андрей воробьёв
#губернатор
#дети
#отдых
#сво
#спецоперация
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Российские силы ведут активные боевые действия под Купянском
Ганчев: ВС РФ ведут активные боевые действия возле села Синьковка под Купянском
21 августа 2023, 13:15

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские силы выбили ВСУ из села Синьковка под Купянском, заявил глава Харьковской области Виталий Ганчев в интервью «РИА Новости».
«Нам поступает информация о том, что российские военнослужащие разбивают противника уже на подступах к Купянску. Особенно активные действия сейчас разворачиваются в районе поселка Синьковка. На данный момент мы уже можем говорить о том, что военнослужащих ВСУ в самом населенном пункте нет», - прокомментировал ситуацию Ганчев.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что в ближайшее время Украина может потерять Купянск, а затем и Харьков. По мнению эксперта, Украина потерпит военное поражение в конце лета или началу осени. У Вооруженных сил Украины практически закончились ресурсы, как в вооружении, так и в личном составе.

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#харьков
#сво
#вс рф
#всу
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Военный эксперт Баранец: Каждый прилет БПЛА — урок для нашей системы ПВО
21 августа 2023, 12:44

Фото: istockphoto/aapsky

Сегодня, 21 августа, киевские власти попытались провести очередные террористические атаки на Москву с помощью БПЛА. Один беспилотник был подавлен средствами РЭБ и рухнул в Одинцовском районе. Второй был сбит средствами ПВО на подлете к Москве в 8:16 утра. С комментарием событий и действий российских систем противовоздушной обороны выступил военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.
В беседе с «Радио 1» эксперт отметил, что сейчас плотность террористических атак на Москву возросла — дроны летят к российской столице уже четвертый день подряд. Однако эти атаки начались уже давно. Виктор Баранец напомнил, как после попытки удара дрона ВСУ по Кремлю президент России Владимир Путин сказал, что нам необходимо уплотнять нашу систему ПВО. Результаты этого уплотнение налицо: беспилотники сбиваются или обезвреживаются средствами РЭБ ежедневно, отметил специалист.

Однако Виктор Баранец подчеркнул, что ни одна система противовоздушной обороны в мире не может дать стопроцентной гарантии безопасности. Каждый прилет вражеского беспилотника — это урок для наших средств защиты, указал эксперт.

«Если, несмотря на обилие сбитых дронов, противник предпринимает все новые и новые атаки, значит где-то в нашей обороне еще есть дыры, которые он надеется нащупать. Даже опасаясь быть неверно понятым, скажу: враг сейчас учит нас защищать Москву и Подмосковье», — сказал Баранец.

Эксперт также отметил, что после того, как неприятельский БПЛА был сбит, возникают вопросы: почему он не был уничтожен на дальних подступах к Москве? Откуда он был запущен? Из Харьковской, Сумской области? А вдруг его запустили откуда-то с ближних подступов? Непосредственно из Подмосковья? На все эти вопросы ищут ответы специалисты российских спецслужб. Но, конечно, изучив посекундно траекторию движения дрона и определив точку его старта, они не станут оповещать об этом, что называется, широкую публику, отметил Баранец. Эта секретность необходима для того, чтобы и враг не знал, что обнаружен. Об этом он узнает за долю секунды до того, как точку запуска беспилотника накроет российский снаряд или ракета.


В завершение беседы Виктор Баранец обратился к москвичам и жителям Подмосковья с просьбой сохранять высокий уровень бдительности. Он с сожалением констатировал, что сотрудники ФСБ ежедневно пресекают попытки совершения терактов в разных регионах нашей страны. Он поблагодарил граждан, благодаря внимательности и гражданской ответственности которых были предотвращены террористические акты в Подмосковье, в том числе и с участием беспилотников. Время, в которое мы живем, заставляет нас быть бдительными каждую минуту, заключил эксперт.

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Washington Post: Украинское контрнаступление идет сложнее, чем ожидалось
21 августа 2023, 11:21

Фото: istockphoto/Nzpn

Многие зарубежные СМИ уже признают, что украинское контрнаступление во многом можно считать неудавшимся. Журналист Ишан Тхарур в своей статье для издания The Washington Post также пишет о том, что наступательные операции ВСУ проходят намного сложнее, чем предполагалось командованием.
В своем материале обозреватель указывает, что еще до начала контрнаступления возникали справедливые опасения, что оно будет проходить тяжело. Однако на практике все оказалось намного сложнее. Киев не смог совершить прорыв ни на одном из ключевых направлений, констатирует Тхарур.

Журналист также приводит слова председателя комитета начальников штабов Вооруженных Сил США генерала Марка Милли, который вспомнил, что еще пару месяцев назад говорил, что украинское контрнаступление будет долгим, кровавым и медленным. Теперь генерал напоминает о своем прогнозе, который  полностью подтвердился, даже в большей степени, чем ожидалось. В заключение Ишан Тхарур делает вывод, что, исходя их военных неудач, Украина будет вынуждена решать конфликт дипломатическим путем.

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#контрнаступление
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Пушилин: ВСУ усиливают натиск в районе Старомайского и Урожайного
21 августа 2023, 10:26

Фото: istockphoto/Three Spots

Украинские боевики продолжают попытки закрепиться в районе Урожайного и Старомайского в южной части Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
По его словам, Южнодонецкое направление является сейчас одной из самых горячих точек военного противостояния. В эфире телеканала «Россия-24» врио главы ДНР уточнил, что указанные населенные пункты в настоящее время находятся по сути в так называемой «серой зоне». Подразделения ВСУ пытаются закрепиться на этом участке линии боевого соприкосновения, а российские военнослужащие при поддержке авиации и артиллерии стараются не позволить им этого сделать.

По словам Пушилина, украинское командование бросает в бой на этом направлении дополнительные части из резерва, не считаясь с потерями. Бойцы ВС РФ отражают атаки противника, не позволяя ему закрепиться на занятых рубежах.

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#россия
#днр
#всу
#вс рф
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Российские бойцы рассказали об уничтожении американских БМП Bradley из РПГ
21 августа 2023, 09:57

Фото: istockphoto/huettenhoelscher

Российские военнослужащие из 71-го гвардейского мотострелкового полка рассказали о первой встрече с американскими бронемашинами Bradley. Это было в июне на Запорожском направлении, в начале контрнаступления ВСУ.
Командир роты, которой выпало отражать атаку украинской бронегруппы, рассказал, что его подразделение состоит из мобилизованных, которые до начала СВО не были профессиональными военными. Но, пройдя обучение и боевое слаживание на полигонах, бойцы достойно встретили врага. Комроты с позывным Админ в беседе с РИА Новости вспоминал, что бронегруппы под прикрытием танков и артиллерии пытались совершить молниеносный бросок и сбросить пехотный десант прямо перед российскими позициями.

Боец отметил серьезную помощь, которую оказали его роте расчеты противотанковых управляемых ракетных комплексов (ПТУРов). Они сжигали до 90% неприятельской техники, вспоминал Админ. Несколько американских БМП Bradley все-таки сумели подобраться вплотную к российским позициям. Тут в дело вступили уже ручные противотанковые гранатометы (РПГ). С близкого расстояния Bradley оказались вполне «по зубам» РПГ, и бойцы роты Админа сожгли те машины, которые сумели спастись от огня ПТУРов и артиллерии.

Президент России Владимир Путин 9 августа 2023 года поздравил 71-й мотострелковый полк 42-й дивизии Южного военного округа с присвоением ему почетного звания «гвардейский». Глава государства отметил, что умелые и решительные действия командиров и личного состава полка в ходе спецоперации стали образцом выполнения воинского долга.

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