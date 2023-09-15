СВО: последние новости с фронта, контратака ВСУ и оставленные позиции

Украинские военнослужащие оставили позиции у Стельмаховки и Южнодонецком направлении, а на Бахмутском направлении пошли на штурм. О том, какая обстановка складывается на линии боевого соприкосновения и какие позиции заняли российские войска, читайте в материале «Радио 1».