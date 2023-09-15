СВО: последние новости с фронта, контратака ВСУ и оставленные позиции

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Украинские военнослужащие оставили позиции у Стельмаховки и Южнодонецком направлении, а на Бахмутском направлении пошли на штурм. О том, какая обстановка складывается на линии боевого соприкосновения и какие позиции заняли российские войска, читайте в материале «Радио 1».
ВСУ обстреляли Херсонскую область
Украинские военнослужащие нанесли удар по жилому кварталу Новая Каховка с применением западного вооружения. ВСУ обстреляли объекты гражданской инфраструктуры в Херсонской области. Разрушены четыре многоквартирных дома.
ВСУ оставили позиции
О самовольном оставлении позиций украинскими военнослужащими рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, группа из восьми человек покинула свои позиции вопреки приказам командующих держать рубежи. Бойцы ВСУ приняли решение отойти из-за больших потерь в районе Стельмаховки и в связи с продолжающимися обстрелами со стороны российской армии.Кроме того, что на Южнодонецком направлении колонна ВСУ обратилась в бегство из-за прицельной работы российского танка. Экипаж боевой машины смог уничтожить несколько танков и живую силу противника. Оставшиеся бойцы украинской армии прекратили попытки наступления и отступили.
Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал о положении ВСУ на Донецком направлении и сообщил, что российские военнослужащие отразили восемь атак противника. В результате боев, украинская сторона потеряла батальон солдат. По словам эксперта, наступление в этом направлении со стороны ВСУ будет продолжаться, так как одним из главных вопросов СВО является освобождение Донбасса. Дандыкин добавил, что вероятно, истратив резервы, ВСУ вскоре перейдут на данном направлении в оборону.
Военные ВСУ отправили на минное поле пленных российских солдат
Воздушная тревога в Харькове
Минувшей ночью в трех областях Украины была объявлена воздушная тревога. Сирены зазвучали в Полтаве, Харькове, Днепропетровске и некоторых районах Запорожья, которые находятся под контролем украинских военных.
Последние новости СВО
Телеграм-канал «Рыбарь» сообщает о переходе к обороне ВСУ в районе сел Новомайорское и Новодонецкое. Кроме того, на данных направлениях в армии противника проводится ротация из-за существенных потерь. Противник отступил на исходные позиции на рубеже Приютное — Старомайорское после серии атак.
Очередной десант ВСУ был уничтожен при попытке высадки на остров Алешкинский.
Телеграм-канал «WarGonzo» сообщает о штурме украинскими подразделениями Курдюмовки на Бахмутском направлении. Успеха украинские военнослужащие не достигли. В районе Авдеевки в контратаку пошли российские военнослужащие. Им удалось вернуть ряд утраченных ранее позиций. Украинская армия нанесла удары по российским позициям в Андреевке, Бахмуте и Соледаре. Ожидается, что в районе этих населенных пунктов развернуться ожесточенные бои.
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Анастасия Крестьянова