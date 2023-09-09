Связанного британского наемника нашли в водоеме на Украине

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На Украине найден мертвым еще один британский наемник. Его тело обнаружено на дне водоема, привязанным сзади руками. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Великобритании, передает телеканал Sky News.
«Мы предоставляем поддержку семье британского гражданина, который ушел из жизни на Украине», - заявил представитель британского МИДа.Он также добавил, что Министерство поддерживает контакт с местными властями.
Семья наемника узнала о его гибели 26 июня, и его тело было доставлено на родину 7 августа. Планируется провести расследование обстоятельств его смерти в феврале.
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