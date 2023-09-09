Связанного британского наемника нашли в водоеме на Украине

Главный руководитель британских вооруженных сил Патрик Сандерс подчеркнул в интервью порталу Forces.net, что Великобритания активно участвует в обучении 30-40% украинских «добровольцев» и является одним из крупнейших контрибьюторов в этой сфере. Он также отметил, что между Великобританией и украинскими командующими поддерживается постоянный диалог.