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Министерство обороны России 24 июля опубликовало кадры работы экипажа танка Т-90М «Прорыв» Западного военного округа в ходе выполнения боевой задачи на купянском направлении в зоне спецоперации.
Получив боевую задачу, экипаж танка вышел из укрытия и сразу приступил к поражению целей. Справляясь с противотанковыми средствами Вооруженных сил Украины (ВСУ), российские танкисты уверенно подавили огневые точки и опорные пункты противника.
В ходе выполнения миссии бойцы ЗВО «тщательно наблюдали за передвижениями противника и успешно справились, вызывая огонь на себя и оттягивая внимание противника от своих соотрядцев».
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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В ходе выполнения миссии бойцы ЗВО «тщательно наблюдали за передвижениями противника и успешно справились, вызывая огонь на себя и оттягивая внимание противника от своих соотрядцев».
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Артем Путинцев