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Т-90 подавил опорные пункты ВСУ на купянском направлении

Минобороны России: Танк Т-90 «Прорыв» подавил огневые точки и опорные пункты ВСУ на купянском направлении
24 июля 2023, 06:13

Фото: РИА Новости

Министерство обороны России 24 июля опубликовало кадры работы экипажа танка Т-90М «Прорыв» Западного военного округа в ходе выполнения боевой задачи на купянском направлении в зоне спецоперации.
Получив боевую задачу, экипаж танка вышел из укрытия и сразу приступил к поражению целей. Справляясь с противотанковыми средствами Вооруженных сил Украины (ВСУ), российские танкисты уверенно подавили огневые точки и опорные пункты противника.



В ходе выполнения миссии бойцы ЗВО «тщательно наблюдали за передвижениями противника и успешно справились, вызывая огонь на себя и оттягивая внимание противника от своих соотрядцев».


Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#Т-90
#ВСУ
#Украина
#СВО
#Минобороны РФ
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Украинские СМИ сообщают о взрывах на юге Одесской области
24 июля 2023, 03:18

Фото: iStock/Krasyuk

Взрывы произошли на юге Одесской области. Об этом сообщило украинское издание «Думская». Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в регионе была объявлена воздушная тревога.
На этой неделе ВС РФ нанесли целую серию ударов по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, с помощью которых украинская армия планировала теракты против России.

Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что проведённые российской армией в ночь на 23 июля удары стали самыми масштабными за всё время ведения спецоперации.

С 10 октября российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России, как указывал Владимир Путин. В связи с этим, воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, а периодически и по всей стране.

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#Украина
#взрывы
#Одесская область
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Рогов: ВСУ вскоре могут начать активное контрнаступление на Запорожском направлении
24 июля 2023, 02:33

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вскоре могут начать масштабные контрнаступательные действия на Запорожском направлении. Об этом рассказал член Общественной палаты РФ, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, новая фаза наступления ВСУ рассчитана на конец июля и продлится до середины августа 2023 года.

Рогов пояснил, что сейчас Киев продолжает, во-первых, сосредотачивать силы на линии фронта, а во-вторых — проводить разминирование полей боевых действий и готовить резервы для ​новой фазы контрнаступления.

Кроме того, считает общественник, для захвата Запорожской АЭС украинские военные могут пойти на форсирование Днепра в районе Никополя — в сторону Энергодара.

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#Владимир Рогов
#ВСУ
#Запорожье
#контрнаступление
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Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины
23 июля 2023, 23:32

Фото: iStock/Photoboyko

Минцифры Украины сообщило, что в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях была объявлена воздушная тревога. Это следует из данных официального ресурса по оповещению населения. Также тревожные сирены прозвучали в подконтрольных официальному Киеву районах ДНР и Запорожской области.
В настоящее время воздушная тревога также объявлена и в Сумской области, на северо-западе Украины. Украинское издание «Суспильне» («Общественное») сообщило о серии взрывов в Сумах.

С 10 октября российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России, как указывал Владимир Путин. В связи с этим, воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, а периодически и по всей стране.

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#Украина
#воздушная тревога
#Харьковская область
#Полтавская область
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ВСУ ударили кассетными боеприпасами по селу Золотаревка в ЛНР
23 июля 2023, 23:15

Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в воскресенье 23 июля применила поставленные Западом кассетные боеприпасы при ударе по селу Золотаревка в Попаснянском районе Луганской народной республики (ЛНР). Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в силовых структурах региона.
«Начали использовать кассетные боеприпасы, применили по селу Золотаревка в ЛНР. Информация о пострадавших уточняется», — сообщил собеседник агентства.

Ранее официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что информация о начале применения Украиной американских кассетных боеприпасов вызывает обеспокоенность.

Он также отметил, что подобный вид вооружения не должен применяться в ходе боевых действий. По словам Дюжаррика, кассетные снаряды не должны применяться и им следует уйти в историю.

Как объяснили в Международном комитете Красного креста, опасность кассетных боеприпасов состоит в том, что они открываются в воздухе и разбрасывают большое количество разрывных суббоеприпасов или « мелкокалиберных бомб» по обширной территории. В зависимости от модели, количество суббоеприпасов может составлять от нескольких десятков до более чем 600. При этом, зачастую снаряды не разрываются, как положено, и могут сдетонировать в момент, когда осколки решатся утилизировать, или когда рядом с ними начнут осуществлять какую-либо деятельность мирные жители.

В МИД России на Соединенные Штаты Америки возложили ответственность за смерти мирных жителей, после передачи Украине кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Вашингтон станет соучастником убийства гражданских, если передаст Киеву этот вид боеприпасов.

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#ВСУ
#ЛНР
#Украина
#кассетные бомбы
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Генерал-лейтенант Мордвичев спрогнозировал окончание контрнаступления ВСУ
23 июля 2023, 21:19

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Контрнаступление ВСУ завершится в конце августа. Об этом заявил командующий российской группировки войск «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев в эфире телеканала «Россия 1».
Он спрогнозировал, что контрнаступление продлится до конца лета. Затем будет перерыв. Зимой украинская армия не достигнет успеха, а весной всё завершится.

Кроме того, эксперт заявил, что ВСУ стали чаще использовать боеприпасы со шрапнелью, которые им предоставили в НАТО. Однако для ведения контрнаступления такие боеприпасы не подходят. Он уточнил, что у Украины опустошились запасы 150-миллиметровых осколочно-фугасных снарядов, а американские кассетные боеприпасы менее эффективны для таких действий.

Ранее сообщалось, что 4 июня Украина начала контрнаступление на Южнодонецком, Артёмовском и Запорожском направлениях с использованием иностранного вооружения. Но 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Украина потерпела поражение на всех направлениях.

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#контрнаступление
#ВСУ
#СВО
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Херсонские власти сообщили о покушении на мэра города Алешки Георгия Журавко
23 июля 2023, 18:56

Фото: istockphoto/vadimrysev

В воскресенье, 23 июля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали американскую ракету HIMARS для покушения на жизнь главы администрации города Алешки, расположенного на левом берегу Днепра.
Об этом рассказал пресс-секретарь врио губернатора Херсонской области Владимир Василенко. Мэр не пострадал, так как ВСУ нанесли удар по дому Журавко в момент, когда он отсутствовал в здании, передает ТАСС. Сам дом разрушен до основания. На месте взрыва специалисты обнаружили фрагменты ракеты HIMARS. Нет сомнений, что атака была спланирована и имела конкретную цель. Георгий Журавко избежал гибели по чистой случайности.

Это далеко не первый случай, когда украинские военные пытаются убить чиновников гражданской администрации Херсонской области. Ранее мэра Новой Каховки Владимира Леонтьева атаковали с помощью управляемых снарядов М982 Excalibur.

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#алешки
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#himars
#дом
#ракета
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Военврач «Дуга»: солдаты ВСУ целенаправленно охотятся за российскими медиками
23 июля 2023, 13:28

Фото: РИА Новости

Российский военврач с позывным «Дуга» рассказала, что ВСУ в нарушение всех норм международного права, в том числе Женевской конвенции 1949 года, стараются целенаправленно уничтожать российский медицинский персонал на линии боевого соприкосновения.
Она сообщила, что украинским снайперам объявлена награда за убийство медика. Ведь смерть военврача практически означает гибель подразделения, которому он придан, передает РИА Новости. Ведь некому будет оказать профессиональную медицинскую помощь бойцам. По Женевской конвенции, медицинский персонал не относится к комбатантам и военным объектам. Они не могут быть военными целями и должны пользоваться покровительством и уважением всех сторон, участвующих в конфликте. Но для ВСУ никакие законы не писаны.

Военврач рассказала о недавнем случае с одним из санитарных экипажей. Медики вывозили раненых, машина на всем протяжении пути обстреливалась, преследовалась дронами, с которых сбрасывались гранаты. Один беспилотник сопровождал автомобиль две трети пути, он приехал в госпиталь полностью изрешеченный.

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#всу
#снайпер
#дрон
#машина
#раненые
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ВС РФ предотвратили террористический акт против России, готовящийся в Одессе
23 июля 2023, 12:44

Фото: iStock/vadimrysev

Вооружённые силы России уничтожили все места производства катеров-дронов в районе Одессы. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве заявили, что ночью российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам, на которых ВСУ готовили террористические акты против России, и полностью их уничтожили. Сообщается, что проводить их планировалось с помощью беспилотных катеров.

Кроме того, в Минобороны уточнили, что на уничтоженных территориях находились иностранные наёмники.

Мэр Одессы Геннадий Труханов добавил, что проведённые удары стали самыми масштабными за всё время ведения спецоперации.

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#СВО
#террор
#катер
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РИА Новости: ВСУ устанавливают с дронов новые термобарические мины
23 июля 2023, 06:58

Фото: iStock/Jakub_Laichter

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали применять новые мины на основе термобарического боеприпаса от советского гранатомета РПГ-7, которые устанавливаются с дронов и реагируют на движение. Однако российские бойцы уже научились этому противодействовать, рассказал РИА Новости сапер с позывным Рахматулла.
По словам Рахматуллы, воюющего в Добровольческом штурмовом казачьем корпусе, украинские военные дорабатывают штатные боеприпасы от РПГ-7, снабжают их улучшенной системой сброса, а также делают наконечник, который при сбросе боеприпаса втыкается в грунт и тем самым фиксируется.

При этом на другой стороне советского термобарического боеприпаса устанавливается оборудование, реагирующее на движение военнослужащего либо боевой техники. После этого боеприпас срабатывает, распыляя находящееся в нем горючее вещество, а затем подрывая полученное газовое облако.

Ранее Рахматулла отмечал, что стали применять сельскохозяйственные БПЛА из-за истощения своих запасов Bayraktar. Он отметил, что такие сельхоздроны, как правило, несут на себе по нескольку боеприпасов сразу, среди которых можно найти минометные мины 120-миллиметровые и авиационные боеприпасы, 25- и 50-килограммовые бомбы.

Напомним, Вооруженные силы Украины начали применять в бою кассетные снаряды, которые Киеву предоставили США. При этом, зачастую снаряды не разрываются, как положено, и могут сдетонировать в момент, когда осколки решатся утилизировать, или когда рядом с ними начнут осуществлять какую-либо деятельность мирные жители.


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#ВСУ
#мины
#ВС РФ
#дроны
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