Т-90 подавил опорные пункты ВСУ на купянском направлении

Минцифры Украины сообщило, что в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях была объявлена воздушная тревога. Это следует из данных официального ресурса по оповещению населения. Также тревожные сирены прозвучали в подконтрольных официальному Киеву районах ДНР и Запорожской области.