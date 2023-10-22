Тайное оружие США произвело неожиданный эффект на Россию, пишут СМИ

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Тайные поставки ракет ATACMS Украине не смогли напугать Россию, как на то рассчитывали Соединенные Штаты. Об этом пишет Farda.
В материале статьи сообщается, что Вашингтон косвенно признал, что своих поставленных целей достичь не смог. Автор материала добавил, что удивить ВС России тайными поставками ракет не удалось.
Напомним, небольшое количество американских дальнобойных ракет ATACMS было тайно доставлено на Украину в последние дни. Отмечается, что это было сделано специально, чтобы Россия не успела переправить вооружение за пределы радиуса их действия.
Ранее бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что контрнаступление украинских войск не только не принесло значимых результатов, но и обернулось дальнейшим продвижением российских войск.
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Напомним, небольшое количество американских дальнобойных ракет ATACMS было тайно доставлено на Украину в последние дни. Отмечается, что это было сделано специально, чтобы Россия не успела переправить вооружение за пределы радиуса их действия.
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Екатерина Коршунова