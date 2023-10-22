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Тайное оружие США произвело неожиданный эффект на Россию, пишут СМИ

Farda: поставки ракет ATACMS Украине не смогли застать российскую армию врасплох
22 октября 2023, 20:10
Фото: iStock/vadimrysev

Фото: iStock/vadimrysev

Тайные поставки ракет ATACMS Украине не смогли напугать Россию, как на то рассчитывали Соединенные Штаты. Об этом пишет Farda.
В материале статьи сообщается, что Вашингтон косвенно признал, что своих поставленных целей достичь не смог. Автор материала добавил, что удивить ВС России тайными поставками ракет не удалось.

Напомним, небольшое количество американских дальнобойных ракет ATACMS было тайно доставлено на Украину в последние дни. Отмечается, что это было сделано специально, чтобы Россия не успела переправить вооружение за пределы радиуса их действия.


Ранее бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что контрнаступление украинских войск не только не принесло значимых результатов, но и обернулось дальнейшим продвижением российских войск.

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#россия
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#лётчики
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#удар
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Солдат сбежал из плена ВСУ, но его не берут в полк из-за утерянных документов
22 октября 2023, 19:13

Фото: iStock/Anna_Anikina

32-летний Григорий из Твери работал сварщиком. В октябре 2022 года его мобилизовали (в/ч 29296).
Тг-канал «Осторожно, новости» пишет, что семья мужчины утверждает, что после обучения его прикрепили к 1007-му полку. Он был отправлен в Запорожскую область. Летом 2023 года Григорий оказался в плену. Он пробыл там несколько дней и смог сбежать вместе с сослуживцем. Им удалось добраться до ближайшего дислоцированного полка. 

«Нам говорили, что их отправили в 291-й полк, однако их данные там так и не появились. Их не прикрепили ни к какому полку и не восстановили документы, которые остались в плену. Зарплату тоже не платят с 1 августа», — рассказала «Осторожно, новости» жена мобилизованного
Жена утверждает, что Григорий не числится пропавшим без вести или погибшим. Его должны были прикомандировать к 71-му полку, но официального зачисления в этот полк нет. В Минобороны информацию о родственнике семье не предоставляют. 

«Не дай бог что случится, я его даже не найду», — рассказывает жена Григория. 
Мобилизованный писал рапорт о том, чтобы его всё же «куда-то прикрепили», но просьба игнорируется. В деле «никакого прогресса нет». Сейчас Григорий находится в госпитале (попал под обстрел, спрыгнул с горящего БТР) и ожидает зачисления «куда-нибудь».

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В Херсонской области сбили 3 ракеты, которые летели в сторону Крыма
22 октября 2023, 18:16

Фото: iStock/3D_generator

Три украинские ракеты, летевшие в сторону Крыма, сбили в Херсонской области.
Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.

Также сообщалось, что ВС России на аэродроме Староконстантинов уничтожили авиационные средства поражения украинских воздушных сил. Об этом Минобороны РФ сообщили в своем телеграм-канале.

Отмечается, что в районе населенного пункта Подлиман Харьковской области поражен узел связи 66-й механизированной бригады украинских войск. 

Ранее украинский военный рассказал об обучении у американских инструкторов. О подробностях подготовки сообщил военный Александр Лыска, которого взяли в плен на запорожском направлении, пишет РИА Новости.

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Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: контрнаступление ВСУ провалилось по всей линии фронта
22 октября 2023, 16:39

Фото: iStock/Tomas Ragina

Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что контрнаступление украинских войск не только не принесло значимых результатов, но и обернулось дальнейшим продвижением российских войск. Об этом Джонсон сообщил в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
Джонсон отметил, что украинское контрнаступление стало для Киева катастрофой. Эксперт отметил, что с наступлением зимы положение ВСУ сильно ухудшиться, по причине того, что им будет сложнее скрывать свои позиции.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что нынешний президент Владимир Зеленский должен уйти в отставку из-за своей некомпетентности. Соскин считает, что Зеленский не способен одержать победу в военном противостоянии. По его словам, украинские войска несут серьезные потери, а граждане Украины уже не хотят отправляться на фронт.

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#владимир зеленский
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Украинские власти закрыли две больницы из трёх в Херсоне
22 октября 2023, 16:21

Фото: istockphoto / Georgiy Datsenko

Украинские власти закрыли 2 из 3 больниц в городе Херсоне. Об этом рассказал глава Херсонской области Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.
«В Херсоне назначенная киевским режимом оккупационная администрация закрыла две из трёх районных больниц - ХБК и (клиническая больница.) водников. Все их врачи направлены работать в медкомиссии военкоматов. Отлов людей и их отправка на смерть поставлены на промышленную основу, работа кипит не переставая», - заявил Владимир Сальдо.
По словам главы Херсонской области, «лечить людей киевскому режиму не нужно».

Ранее сообщалось, что ракету РСЗО HIMARS, сбитую над Донецком, отправят для изучения в Москву. Советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин сообщил, что американскую ракету от реактивной системы залпового огня HIMARS, сбитую системой ПВО над Донецком 21 октября, отправят специалистам ОПК в Москву.

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Экс-советник Кучмы Соскин потребовал отставки Зеленского
22 октября 2023, 16:00

Фото: iStock/alzay

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что нынешний президент Владимир Зеленский должен уйти в отставку из-за своей некомпетентности. Об этом Соскин сообщил в своем блоге на YouTube.
Соскин считает, что Зеленский не способен одержать победу в военном противостоянии. По его словам, украинские войска несут серьезные потери, а граждане Украины уже не хотят отправляться на фронт.

Соскин утверждает, что украинцы стали изгоями, что является прямым результатом проводимой политики нынешнего украинского лидера.

Ранее в минобороны РФ заявили, что ВС России на аэродроме Староконстантинов уничтожили авиационные средства поражения украинских воздушных сил. В районе населенного пункта Подлиман Харьковской области поражен узел связи 66-й механизированной бригады украинских войск.

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Посол Маркарова: большинство средств для оборонных нужд Украины останутся в США
22 октября 2023, 15:37

Фото: iStock/Andrii Atanov

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что представленный администрацией Белого дома бюджетный запрос в конгресс о предоставлении 46,1 миллиарда долларов на оборонные расходы Украины предусматривает, что 30,6 миллиарда долларов из них направят на программы Минобороны США. Об этом Макарова написала в соцсетях.
По словам посла Украины, только 11,8 миллиарда долларов являются прямой бюджетной поддержкой. Она пояснила, что восемнадцать миллиардов долларов направлены на пополнение оборонных запасов со складов минобороны США, компенсации затрат на оборонные услуги, а также военное образование и подготовку военнослужащих.

Ранее сообщалось, что министерство обороны Германии обеспокоено проектом бюджета на следующий год из-за того, что в нем не хватает более 5 миллиардов евро на военную помощь Украине. 

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МО РФ: уничтожены склады боеприпасов 4-й танковой бригады ВСУ около Кривого Рога
22 октября 2023, 15:19

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

ВС России на аэродроме Староконстантинов уничтожили авиационные средства поражения украинских воздушных сил. Об этом Минобороны РФ сообщили в своем телеграм-канале.
Отмечается, что в районе населенного пункта Подлиман Харьковской области поражен узел связи 66-й механизированной бригады украинских войск. 

Ранее сообщалось, что российская армия за минувшие сутки нанесла авиационные, ракетные и артиллерийские удары по местам сосредоточения живой силы и техники Вооружённых сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении специальной военной операции. В результате противник потерял не менее 140 бойцов.

Напомним, российские системы ПВО за прошедшие сутки сбили три украинских истребителя МиГ-29, штурмовик Су-25, 30 дронов, а также 12 снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган».

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Российская ПВО за сутки сбила четыре военных самолета ВСУ
22 октября 2023, 14:56

Фото: istock / IherPhoto

Российские системы ПВО за прошедшие сутки сбили три украинских истребителя МиГ-29, штурмовик Су-25, 30 дронов, а также 12 снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган».
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Средствами ПВО за сутки были сбиты 3 самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в районах Благодатного, Лозового Днепропетровской области и Чугуева Харьковской области, Су-25 сбили северо-западнее Донецка.
 
Перехватить удалось 8 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 4 реактивных снаряда РСЗО «Ураган».
 
Также за минувшие сутки российской ПВО уничтожили 30 украинских дронов над территорией ДНР, ЛНР Запорожской и Херсонской областей.

Ранее сообщалось, что в ДНР провели расследование продажи Киевом западного оружия. Об этом рассказал РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин. По его словам, расследование провели участники специальной группы оперативного реагирования, которая создана при правительстве Донецкой Народной Республики. Расследование проводилось год назад.

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В ВСУ заявили, что первые летчики скоро пересядут с тренажеров на F-16
Игнат: первые летчики ВСУ скоро начнут тренировки на боевых F-16 с инструкторами
22 октября 2023, 14:02

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что в ближайшее время первая группа пилотов украинских войск по окончании курса пилотирования на авиатренажерах пересядет на боевые истребители F-16 в сопровождении инструкторов. Об этом Игнат сообщил в эфире национального телемарафона.
Игнат отметил, что летчики уже выполнили норму заданий и сейчас находятся на «этапе пересадки» в боевой самолет.

Ранее сообщалось, что первые американские истребители F-16 могут прибыть на Украину в следующем году, однако их освоение потребует до пяти лет из-за отсутствия опыта у местных летчиков. По словам генерала Джеймса Хекера, Украина направляет на обучение пилотированию F-16 молодых летчиков с минимальным налетом.

Напомним, небольшое количество американских дальнобойных ракет ATACMS было тайно доставлено на Украину в последние дни. Отмечается, что это было сделано специально, чтобы Россия не успела переправить вооружение за пределы радиуса их действия.

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