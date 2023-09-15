Танк группировки ВС РФ «Восток» обратил в бегство колонну украинской техники

Фото: сайт Минобороны РФ
Начальник пресс-центра группировки «Восток» ВС РФ Олег Чехов заявил, что российский танк заставил отступить колонну техники ВС Украины, ликвидировав несколько бронемашин противника. Об этом пишет РИА Новости
В публикации говорится, что на Южнодонецком направлении во время отражения атаки ВСУ экипаж ефрейтора Владимир Цацулин совершил подвиг.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«В ходе одного из боев экипаж под командованием ефрейтора Цацулина вел огневое поражение по колонне техники противника. Слаженность и боевой опыт танкистов позволили уничтожить несколько бронемашин ВСУ с живой силой. Оставшиеся силы националистов успеха не имели и оставили попытки наступления», — цитирует агентство слова Чехова.
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Диана Аванесян