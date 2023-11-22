Танк Северного флота уничтожил опорный пункт ВСУ на артёмовском направлении СВО

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Экипаж модернизированного танка Т-80БВМ гвардейской бригады Северного флота поразил опорный пункт Вооружённых сил Украины (ВСУ) на артёмовском направлении специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью спецоперации российский глава назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Артем Путинцев