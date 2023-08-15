Танк ВС РФ выдержал прямое попадание гранатомета NLAW

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Офицер группировки «Юг» ВС РФ сообщил, что на Авдеевском направлении российский танк, сопровождавший штурмовую колонну, после прямого попадания из гранатомета NLAW в ходе боя продолжил удерживать занятую позицию и вести огонь по ВСУ.
«Приблизившись к позициям противника, танк прикрытия начал огневое подавление вражеского укрепрайона, пока десант высаживался из БМП в лесопосадку. В ходе завязавшегося боя по нашему танку пришлось прямое попадание из гранатомета NLAW. Но экипаж сохранил боеспособность и продолжил маневрировать и вести прицельный огонь по противнику», — цитирует агентство слова собеседника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Диана Аванесян