Танки применили новую тактику против ВСУ на Краснолиманском направлении

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В Минобороны РФ заявили, что танковые экипажи Центрального военного округа ликвидировали опорный пункт и технику ВСУ на Краснолиманском направлении с помощью нового тактического приема. Об этом пишет РИА Новости.
Уточняется, что экипажи Т-90А применили управляемые снаряды и нанесли по опорному пункту ВС Украины огневое поражения.
По информации агентства, первым выстрелом из 125-мм орудия операторы-наводчики вывели из строя легкобронированную технику. После этого они произвели разгром опорного пункта противника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Используя рельеф местности, танкисты на боевых машинах выдвинулись на огневую позицию на дистанцию прямого выстрела. Получив координаты целей от подразделения разведки, командиры танков использовали новую тактику огневого воздействия, которая включает в себя использование различных типов боеприпасов в короткий промежуток времени», — проинформировали в оборонном ведомстве.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Диана Аванесян