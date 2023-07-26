Танки ВС России ударили по механизированной бригаде ВСУ под Купянском

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Группировка войск «Запад» ВС России с использованием танков и гаубиц уничтожили до взвода живой силы ВСУ и бронеавтомобили «Хаммер» в полосе обороны 1-й танковой армии на Купянском направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра полковник Сергей Зыбинский.
«В полосе обороны 1-й танковой армии огнем из танков Т-72Б3, Т-80, гаубиц Д-30 и буксируемых пушек «Гиацинт-Б» нанесен удар по позициям подразделений 32-й отдельной механизированной бригады в районе населенного пункта Стельмаховка. Общие потери противника составили до взвода живой силы, бронированный автомобиль «Хаммер», — цитирует агентство слова собеседника.
В ходе контрбатарейной борьбы российская артиллерия также уничтожила САУ «Цезарь» французского производства в районе Песчаного, минометный расчет противника в районе Кисловки и пункт боепитания возле Крахмального.
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