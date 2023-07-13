Танкист ЮВО «Путник» рассказал об уничтожении позиций ВСУ под Марьинкой

Командир танкового взвода ВС РФ с позывным «Путник» заявил, что танкисты Южной группировки войск активно уничтожают позиции ВСУ на окраинах Марьинки в Донецкой Народной Республике (ДНР) для последующей работы российских штурмовых подразделений. Об этом пишет РИА Новости.
«Сейчас работали уже по окраине Марьинки, вблизи позиций наших пехотных подразделений, соответственно, было огневое поражение огневых позиций противника, подавить их», — цитирует агентство слова собеседника.
Он добавил, что работа проводится близ пехоты ВС РФ. Первый выстрел производится дальше в тыл от позиций противника, а затем с помощью корректировки огневого поражения ведется на приближение к огневой позиции ВСУ до полной ликвидации.
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Диана Аванесян