Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Танкист ЮВО «Путник» рассказал об уничтожении позиций ВСУ под Марьинкой

Танкист ЮВО «Путник» рассказал об уничтожении позиций ВСУ под Марьинкой

13 июля 2023, 03:34

Командир танкового взвода ВС РФ с позывным «Путник» заявил, что танкисты Южной группировки войск активно уничтожают позиции ВСУ на окраинах Марьинки в Донецкой Народной Республике (ДНР) для последующей работы российских штурмовых подразделений. Об этом пишет РИА Новости.
«Сейчас работали уже по окраине Марьинки, вблизи позиций наших пехотных подразделений, соответственно, было огневое поражение огневых позиций противника, подавить их», — цитирует агентство слова собеседника.

Он добавил, что работа проводится близ пехоты ВС РФ. Первый выстрел производится дальше в тыл от позиций противника, а затем с помощью корректировки огневого поражения ведется на приближение к огневой позиции ВСУ до полной ликвидации.


Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Klymenko Time: В Киеве и Хмельницкой области слышны взрывы;

«РВ»: Рязанские десантники успешно отражают атаки ВСУ на флангах Артемовска;

Экс-советник главы Пентагона Макгрегор отметил мощь армии России.

#спецоперация
#Украина
#Марьинка
Читайте нас в
Klymenko Time: В Киеве и Хмельницкой области слышны взрывы
13 июля 2023, 01:40

Фото: iStock/ponomarencko

Взрывы прогремели в Киеве, а также в Киевской, Полтавской и Хмельницкой областях, сообщает украинское издание Klymenko Time. Также звуки взрывов раздавались и в Борисполе, где расположен международный аэропорт.
Позднее представители администрации Киева уточнили, что в регионе работает ПВО, и призвали жителей украинской столицы сохранять спокойствие и проследовать в укрытия.

Сейчас по всей Украине, за исключением Одесской и Харьковской областей, объявлена воздушная тревога.

С 10 октября Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России, как указывал Владимир Путин. В связи с этим, воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, а периодически и по всей стране.

Читайте также:

Рогов рассказал о взрывах в Киевской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях

В Одессе прозвучало несколько взрывов

«Зеркало недели» сообщает о взрывах в Кривом Роге и Днепре и о работе систем ПВО
#Киев
#Киевская область
#Украина
#взрывы
#Хмельницкая область
Читайте нас в
«РВ»: Рязанские десантники успешно отражают атаки ВСУ на флангах Артемовска
12 июля 2023, 23:37

Фото: РИА Новости

Рязанский десант Вооруженных сил России (ВС РФ) в настоящее время отражает атаки украинской армии на флангах Артемовска (Бахмута). Информацию об этом сообщили военные корреспонденты «Русской весны»
По их сведениям, сейчас третий штурмовой отряд 137-го рязанского полка ВДВ успешно отражает атаки националистов Вооруженных сил Украины (ВСУ) около Артемовска, а также на Соледарском направлении — одном из самых горячих участков фронта.



Как пояснили военкоры, приведенные в их сообщении кадры сняты операторами российских беспилотных летательных аппаратов.

Как объяснял военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, большие потери Киева на участке Соледар-Артемовск выросли из-за действий украинского командования, которое умышленно ставит трудновыполнимые боевые задачи своим подразделениям.

Читайте также:
Марочко сообщил о больших потерях ВСУ под Артемовском и Соледаром

Пушилин: ВСУ продолжают попытки прощупать оборону в Артемовске

Российские бойцы уничтожают дроны ВСУ на флангах у Артемовска
#«Русская Весна»
#десантники
#ВСУ
#Артемовск
#СВО
Читайте нас в
Экс-советник главы Пентагона Макгрегор отметил мощь армии России
12 июля 2023, 22:29

Фото: iStock/SergeyVButorin

Россия создала серьёзную армию, которая оснащена новейшими вооружениями из-за агрессивной политики США в Восточной Европе. Такое мнение выразил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«Цель уничтожить Россию была глупой. Теперь у нас нет боеприпасов и военных, чтобы отправить их на Украину. У Москвы, напротив, 300 тысяч человек в резерве, готовых идти в атаку. У нас ничего подобного нет», — заявил Макгрегор в интервью аналитику Ким Иверсен на YouTube.

По его мнению, сейчас российская армия представляет собой мощную силу численностью около миллиона человек, которая также обладает большим количеством новейшего вооружения.

Макгрегор подчеркнул, что Штатам понадобятся месяцы для того, чтобы хоть как-то нагнать Россию.

Читайте также:

Зеленский пожаловался на дефицит дальнобойного оружия у ВСУ

Рогов: Немецкие танки Leopard не оправдали ожиданий ВСУ

Военкоры «РВ» показали кладбище американской техники ВСУ на Запорожье
#ВСУ
#спецоперация
#ВС РФ
Читайте нас в
ВСУ применили кассетные боеприпасы на Южно-Донецком направлении
12 июля 2023, 21:15

Фото: iStock/Indigoai

Замначальника Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский заявил, что ВСУ применили кассетные боеприпасы против российской армии на Южно-Донецком участке линии соприкосновения.
«С позиций докладывают: по нам отработали кассетными снарядами. Трижды. Поскольку личный состав находится в укрытиях - урона это не нанесло», - написал Ходаковский в своём Telegram-канале.

По его словам, накануне наблюдалось заметное снижение артактивности противника. Ходаковский считает, что ВСУ испытывают дефицит обычных боеприпасов и начали использовать кассетные.

Он уточнил, что эти боеприпасы представляют опасность для техники и личного состава, которые не находятся в укрытии. Кроме того, под угрозой и мирное население, так как это низкоточное вооружение с высокой степенью рассеивания.

Читайте также:

Шойгу: Россия в ответ на передачу Киеву кассетных бомб применит такие же боеприпасы

ВСУ обстреляли Токмак Запорожской области кассетными боеприпасами

Зеленский пообещал применять кассетные снаряды только по военным объектам


#кассетные боеприпасы
#ВСУ
#спецоперация
Читайте нас в
В Госдуме сообщили о гибели замкомандующего ЮВО Цокова в зоне СВО
12 июля 2023, 20:12

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Депутат Госдумы Андрей Гурулев сообщил о гибели замкомандующего Южного военного округа генерал-лейтенанта Олега Цокова в зоне спецоперации.
«Погиб в результате ракетного удара ВСУ по Бердянску. Это человек, который был в таких передрягах, что мало кому снилось», — рассказал Гурулев в программе «60 минут».

Он добавил, что в 2022 году Цоков получил ранение, однако после реабилитации вернулся в зону боевых действий.

При этом в Минобороны гибель Цокова не комментировали. Ранее информация о гибели генерала-лейтенанта появилась в украинских СМИ.

Читайте также:

Картаполов заявил, что генерал Суровикин сейчас отдыхает

В зоне СВО погиб командир отряда спецназа «Ахмат» Писаренко

Глава избирательной комиссии из Приморья погиб в зоне СВО
#Олег Цоков
#Госдума
#спецоперация
Читайте нас в
Осколочные ранения получил житель Белгородской области при обстреле ВСУ
12 июля 2023, 19:25

Фото: iStock/Yury Karamanenko

12 июля ВСУ обстреляли сразу несколько населенных пунктов Краснояружского района Белгородской области, пострадал один мирный житель. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«В селе Графовка есть один пострадавший. В момент обстрела мужчина находился на улице. У него осколочные ранения предплечья и грудной клетки. Бригадой скорой помощи он доставляется в городскую больницу №2», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, мужчина находится в состоянии средней степени тяжести. 

Кроме того, Гладков добавил, что при обстреле Графовки повреждение получила ЛЭП, а в селе Репяховка поврежден склад сельскохозяйственной компании. Глава региона подчеркнул, что оперативные службы уже приступили к ликвидации последствий обстрела.

Читайте также:

Военный блогер Живов предупредил о возможности вторжения ВСУ в Белгородскую область

В Белгородской области открылся центр набора на контрактную службу в ВС РФ

Гладков: За сутки ВСУ выпустили по Белгородской области 59 снарядов
#Белгородская область
#Вячеслав Гладков
#обстрел
Читайте нас в
Минобороны: ВС РФ завершают прием техники ЧВК «Вагнер»
12 июля 2023, 17:52

Фото: РИА Новости/Вадим Савицкий

ВС РФ завершают плановый прием вооружения и техники, которые принадлежали ЧВК «Вагнер. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Переданы более 2 тыс. единиц техники и вооружения. В том числе сотни единиц тяжелого вооружения: танки Т-90, Т-80, Т-72Б3, РСЗО "Град", "Ураган", ЗРПК "Панцирь", гаубицы и противотанковые орудия, минометные комплексы, многоцелевые бронированные тягачи, бронетранспортеры, а также автомобильная техника и стрелковое оружие», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Уточняется, что из переданной техники несколько десятков оказались новыми и ни разу не применялись в боевых действиях. Кроме того, помимо техники и вооружения, ВС РФ приняли порядка 2,5 тысяч боеприпасов, а также около 20 тыс. единиц стрелкового оружия.

В Минобороны уточнили, что все вооружение и военная техника будут доставлены в тыловые районы. После проведения технического обслуживания все будет использовано по назначению.

Напомним, 27 июня Минобороны РФ заявило о подготовке к приему тяжелой военной техники от ЧВК «Вагнер».

Читайте также:

Лукашенко: бойцы ЧВК «Вагнер» принесут пользу Белоруссии

Лукашенко не исключил задействование ЧВК «Вагнер» для обороны

Британский генерал предсказал наступление ЧВК «Вагнер» из Белоруссии на Киев
#Минобороны РФ
#ЧВК «Вагнер»
#вооружение
Читайте нас в
Около Херсона проводятся разведывательно-поисковые операции
12 июля 2023, 16:41

Фото: РИА Новости

На островах у города Херсон российские штурмовые группы проводят разведывательно-поисковые действия. Об этом сообщило Минобороны в своём телеграм-канале.
Операция развернулась около Антоновского моста, который соединяет правобережный Херсон с левобережной Херсонской областью, которая стала частью России.  

В конце прошлого месяца подразделения украинской армии предпринимали попытки переправы с левого на правый берег Днепра, об этом сообщал врио главы Херсонской области Владимир Сальдо. 1 июля он объявил об «окончательной зачистке» территорий у Антоновского моста.

На следующий день украинские военные вновь предприняли попытку переправы, высадившись на острове Антоновский в районе одноимённого моста.  Вскоре Минобороны РФ заявило, что российские военные защитили свои территории, уничтожив противника.

Читайте также:

Российские силы уничтожают остатки боевиков ВСУ, забравшихся под Антоновский мост

Под Антоновским мостом обнаружили иностранных наемников

Сальдо опроверг информацию ВСУ об их закреплении на левом берегу Днепра
#ВСУ
#Херсон
#СВО
Читайте нас в
Зеленский пожаловался на дефицит дальнобойного оружия у ВСУ
12 июля 2023, 14:42

Фото: iStock/JARAMA

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ испытывают дефицит в дальнобойном оружии. Об этом он рассказал на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом
«Нам нужно дальнобойное оружие. Этот дефицит никуда не делся, я буду поднимать этот вопрос», - заявил глава Украины.

Зеленский отметил, что он будет обсуждать этту тему в рамках встречи со своим американским коллегой Джо Байденом.

При этом сам Столтенберг считает, что поставка вооружений на Украину из западных стран является сейчас самой срочной задачей.

Читайте также:

Володин поручил комитету Госдумы проработать организацию выставки пораженной техники НАТО

Столтенберг: Победа России на Украине станет трагедией для Киева и ослабит НАТО

Зеленский пообещал применять кассетные снаряды только по военным объектам
#Владимир Зеленский
#вооружение
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников