Танкисты ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом

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Военные танкисты, дислоцированные в Центральном военном округе, успешно устраняют опорные точки украинских военных под Красным Лиманом в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили представители Министерства обороны Российской Федерации, передает РИА Новости.
Танкисты Центрального военного округа работают из укрытых позиций, ведут борьбу на расстояниях до 5 километров, и поражают цели, включая позиции минометов, маршруты отхода и передвижения украинских военных.
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