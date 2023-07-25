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Танкисты ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

Минобороны: танкисты ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
25 июля 2023, 05:59

Фото: iStock/Zeferli

Танкисты отряда «Отважные» из Центрального военного округа (ЦВО) прямым огнем уничтожили украинский опорный пункт в районе Краснолиманска, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Координаты вражеского опорного пункта и численности его персонала были получены от разведчиков. Боевое танковое орудие уничтожило указанный пункт, а его зенитное орудие подавило личный состав противника.

«Наши военные, используя боевые характеристики танка, заняли позицию для огня и, подойдя на расстояние прямого выстрела, оператор-наводчик сделал первый выстрел из 125-мм пушки и разрушил укрепленное сооружение противника. Используя зенитное орудие танка, они подавили личный состав украинских вооруженных сил, завершив разрушение опорного пункта», — поделились в министерстве.
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#танки
#СВО
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Военный эксперт Дандыкин оценил влияние поставок истребителей F-16 ВСУ на ход СВО
Военный эксперт Дандыкин заявил, что российские истребители справятся с американскими F-16
25 июля 2023, 05:26

Фото: iStock/KuntalSaha

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин оценил влияние поставок американских истребителей F-16 Украине на ход СВО.
«Это легкий истребитель американского производства четвертого поколения с одним двигателем. Пожалуй, самый массовый истребитель западного мира. Он на вооружении не только в США, но и во многих натовских странах. Это достаточно хорошая машина, способная нести ракетное оружие, в том числе ракеты большой дальности», — цитирует Lenta.ru слова собеседника.

Дандыкин добавил, что поставка 20-30 истребителей требует немало времени. Кроме того, необходимо обучить летчиков и обеспечить наземную инфраструктуру.

По мнению военного эксперта, из-за поставок Киеву F-16 ситуация на фронте может быть осложнена. Однако российские самолеты, включая тяжелый истребитель Су-35, смогут справиться с американскими истребителями, заключил Дандыкин.

Россия из-за поставок вооружений Украине ранее направила ноту странам НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы с вооружением для Киева станут для Российской Федерации законной целью. В дипведомстве подчеркнули, что НАТО «играет с огнем», накачивая Украину западным оружием, и это возымеет негативный эффект для российско-украинских переговоров и решения конфликта.

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ВСУ накапливают в Снигиревке силы для штурма Днепра

#Дандыкин
#F-16
#истребители
#СВО
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Рядовой ВС РФ Березин уничтожил в бою более десятка украинских боевиков
Минобороны: Российский рядовой Березин в бою лично уничтожил более десятка украинских военных
25 июля 2023, 05:14

Фото: сайт Минобороны РФ

В ходе боев в районе Времевского выступа рядовой ВС России лично обнаружил и уничтожил более десятка украинских боевиков. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки войск «Восток» подполковника Олега Чехова.
Собеседник агентства отметил, что солдаты группировки «Восток» проявляют героизм и мужество при выполнении боевых задач.

«Стрелок мотострелкового взвода мотострелкового полка группировки рядовой Артем Березин в ходе контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении выполнял задачи по огневому поражению живой силы противника. Так, в ходе одной из атак ВСУ в районе Времевского выступа рядовой Березин, находясь в составе подразделения на оборонительном рубеже, сумел лично обнаружить и уничтожить свыше десятка националистов», — рассказал Чехов.

Он добавил, что благодаря самоотверженности и профессионализму лично рядового Артема Березина и мотострелков атака ВС Украины была сорвана, а российская армия сохранила свои позиции.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#рядовой
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ВСУ накапливают в Снигиревке силы для штурма Днепра
Глава района Барбашов: ВСУ накапливают в Снигиревке силы для штурма Днепра
25 июля 2023, 04:59

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Военные силы Украины сосредоточивают свои силы в Снигиревке с целью наступления на Днепр, заявил в интервью РИА Новости руководитель администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.
«Текущая активность украинской армии в Снигиревке указывает на то, что именно здесь происходит концентрация сил для атаки на Днепр. Доставка оборудования и накопление сил в Снигиревке ясно показывают, что планируется преодоление речного барьера», — отметил он, добавив, что всю информацию уже передали в командование российской армии.
Он также отметил, что Снигиревка на данный момент превратилась в центр сбора, координации и распределения войск, здесь ведутся работы по организации штаба военной группировки.

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США отправят дополнительную военную помощь Киеву
AP: США отправят дополнительную военную помощь Украине на 400 миллионов долларов
25 июля 2023, 04:55

Фото: iStock/rarrarorro

Соединенные Штаты Америки направят дополнительные 400 миллионов долларов в виде военной помощи Украине, передает Associated Press.

«Администрация США направит Украине дополнительные средства на сумму до 400 миллионов долларов для военной поддержки», — указывается в сообщении.
В состав помощи включены боеприпасы для зенитно-ракетных систем и беспилотные летательные аппараты Hornet. Сообщается также, что в пакет помощи войдут боеприпасы для систем HIMARS и NASAMS, ракеты типа «Stinger» и «Javelin». Вооружение будет отгружено со складов Пентагона, поэтому его прибытие ожидается в ближайшем будущем, говорится в сообщении.

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#США
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В Сети появились кадры уничтожения техники ВСУ бойцами «Каскада»
«Известия» показали кадры уничтожения техники ВСУ бойцами «Каскада»
25 июля 2023, 03:46

Фото: сайт Минобороны РФ

В Сети появились кадры уничтожения техники и живой силы ВСУ бойцами оперативно-боевого тактического формирования «Каскад».
На видео, опубликованном «Известиями» 24 июля, российские бойцы с использованием боевых машин атакуют позиции ВСУ. Артиллерией ВС России также было нанесено огневое поражение по военной базе противника.


Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В Сети появилось видео разрушений в Одессе
Николаевское подполье показало видео разрушений в Одессе от работы ПВО ВСУ
25 июля 2023, 03:18

Фото: iStock/IGOR KUTNII

В Сети появилось видео разрушений в Одессе, вызванных непрофессиональной работой систем ПВО Украины в ночь на 20 июля. Соответствующие кадры, переданные Николаевским подпольем, публикует РИА Новости.
Координатор подполья Сергей Лебедев отметил, что на кадрах, снятых активистами, можно увидеть разбитое здание одного из банков.

«Жители Одессы сообщают, что проснулись ночью от громкого звука, это был выстрел ракеты ПВО. Система ПВО была расположена прямо между жилыми домами по улице Канатная. Система сделала два залпа: одна ракета улетела в сторону моря, вторая сбила ракету, пролетающую прямо надо самим ПВО. В итоге ракета ПВО и сбитая ракета упали на банк «Восток» по улице Канатная, 16», — цитирует агентство слова Лебедева.



Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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На Украине признали преимущество России в радиоэлектронной борьбе
Представитель ВСУ Игнат признал преимущество России в радиоэлектронной борьбе
25 июля 2023, 02:48

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Россия значительно превосходит Украину в области радиоэлектронной борьбы, сообщает издание «Страна» со ссылкой на представителя Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрия Игната.
«Россия нас сильно обогнала. Для нейтрализации беспилотника нет необходимости применять зенитные ракеты или орудия. С помощью радиоэлектронных средств его можно заставить приземлиться или даже перехватить управление», — подчеркнул Игнат.
С его точки зрения, Украине стоило заняться развитием радиоэлектронной борьбы на более раннем этапе. Он предположил, что недостаточное внимание к этой области могло стать одной из причин неуспешного контрнаступления ВСУ.

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Полковник Макгрегор: Зеленский разъярён из-за чудовищных потерь ВСУ
Полковник Макгрегор заявил, что Зеленский разъярён из-за чудовищных потерь ВСУ
25 июля 2023, 02:15

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский находится в ярости из-за низкого боевого духа в ВС Украины.
«Я думаю, украинские силы в отчаянии, и откровенно говоря, на грани распада. Боевой дух там слаб как никогда», — сказал Макгрегор в ходе интервью на YouTube-канале London Real.

По словам американского военного, армия Украины понесла «чудовищные потери».

«Мне кажется, отсюда разочарование, которое мы наблюдали у господина Зеленского. Он был разъярен, зол, обескуражен», — отметил бывший советник главы Пентагона.

По его мнению, Украина продолжает существовать исключительно из-за финансовой помощи США. Дуглас Макгрегор призвал положить этому конец и перейти к переговорам.

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Назван срок жизни солдат ВСУ на фронте

#Зеленский
#ВСУ
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Назван срок жизни солдат ВСУ на фронте
MWM: срок жизни солдат ВСУ на некоторых участках фронта составляет четыре часа
25 июля 2023, 01:50

Фото: iStock/Olena_Z

Издание Military Watch Magazine сообщило о существенных потерях, которые несут Вооруженные силы Украины (ВСУ) при попытках преодолеть российскую оборонительную линию.
Согласно этим сведениям, в некоторых секторах фронта, продолжительность жизни украинского военнослужащего составляет менее четырех часов. Издание утверждает, что такая ситуация стала возможной из-за стратегии командования Киева, заключающейся в отправке на передовую неподготовленных воинов.

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#ВСУ
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