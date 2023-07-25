Танкисты ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

В ходе боев в районе Времевского выступа рядовой ВС России лично обнаружил и уничтожил более десятка украинских боевиков. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки войск «Восток» подполковника Олега Чехова.