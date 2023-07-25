Танкисты ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

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Танкисты отряда «Отважные» из Центрального военного округа (ЦВО) прямым огнем уничтожили украинский опорный пункт в районе Краснолиманска, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
«Наши военные, используя боевые характеристики танка, заняли позицию для огня и, подойдя на расстояние прямого выстрела, оператор-наводчик сделал первый выстрел из 125-мм пушки и разрушил укрепленное сооружение противника. Используя зенитное орудие танка, они подавили личный состав украинских вооруженных сил, завершив разрушение опорного пункта», — поделились в министерстве.Читайте также:
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