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Танковая армия ВС РФ прорвала оборону ВСУ под Купянском

16 ноября 2023, 09:55
Фото: istockphoto/Dmitry Andreev

Фото: istockphoto/Dmitry Andreev

Российские войска силами танковой армии перешли в наступление и прорвали оборону противника на Купянском направлении. Это произошло в районе населённого пункта Ивановка.

Как сообщает издание «Военное обозрение» со ссылкой на украинские паблики, танковая атака началась после массированной артиллерийской подготовки. Сейчас бои идут к юго-западу от Ивановки. Части 1-й гвардейской танковой армии Вооружённых сил РФ перерезали дорогу Ивановка - Кисловка и вышли к линии железной дороги на нескольких участках.

Серая зона в районе Ивановки перешла под контроль российских войск, как и первая линия обороны ВСУ. Танковые подразделения стараются развить успех, нанося удары в направлении железнодорожной станции Шапаровка, которая находится примерно в километре от автомобильной дороги Кременная - Купянск.

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В ВСУ заявили, что РФ изменила временные рамки нанесения ударов по Украине
Игнат: РФ сменила временные рамки нанесения ударов по Украине
16 ноября 2023, 10:47

Фото: iStock/sommersby

ВС РФ, как правило, наносит удары по стратегическим объектам на Украине в ночное время, однако в 16 ноября атака произошла ближе к утру, в это время дроны сложно сбивать из-за густого тумана. Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
«На этот раз РФ несколько сместила временные рамки нанесения ударов. Сейчас половина 9, но тревоги еще продолжаются. Обычно в это время мы даем статистику сбития, сколько летело, куда и что удалось уничтожить в воздушном пространстве. На этот раз около 10 БПЛА атаковали Украину», - рассказал Игнат.

По его словам, атаки дронами идут в периоде с 22:00 до 04:00. Такде российская армия пробовала запускать дроны и днем.

Таким образом, по его словам, в утреннее время российские БПЛА сбивать сложно из-за густого тумана, который нарушает видимость для мобильных боевых групп.

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#бпла
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#украина
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Последние новости СВО: новая тактика ВСУ и что противник впервые применил для атаки
16 ноября 2023, 10:18

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Противник продолжает атаковать российские территории с применением вооружения западного производства. Редакция «Радио 1» расскажет, как складывается обстановка в зоне проведения спецоперации, какую тактику используют ВСУ, и где атакуют российские бойцы.

ВС РФ уничтожили пехоту ВСУ под Красным Лиманом 


Минометчики ВС РФ из Центрального военного округа уничтожили пехоту противника под Красным Лиманом, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве рассказали, что российские бойцы произвели атаку по позициям ВСУ с использованием осколочных мин. Процесс уничтожения мест дислокации врага отслеживала группа беспилотников.

ВС РФ ударили по воинской части Нацгвардии Украины


Российские военные нанесли точный удар по одной из воинских частей Нацгвардии Украины, сообщает издание «Страна.ua». Информацию об атаке позже подтвердил экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук. По его словам, ВС РФ ударили по воинской части в селе Дмитровка Запорожской области. В результате атаки значительное число военнослужащих ВСУ погибли и получили ранения.

 

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ВС РФ перешли в наступление после провала ВСУ


Бывший американский разведчик Тони Шаффер заявил, что после провала противника, российская армия перешла в наступление на всей линии фронта. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Экс-разведчик США добавил, что говорил с самого начала конфликта о том, что победу в противостоянии одержит Россия.


В США заговорили о смене тактики ВСУ на поле боя


Бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик рассказал YouTube-каналу Reporterfy, что ВСУ перешли в оборону. По его словам, украинская армия сменила тактику и вместо наступления усиливает оборонительные рубежи. Берлетик также полагает, что Киеву не удается набрать достаточное количество военных из-за огромных потерь и неудач на линии фронта. Этот же фактор снижает боевой дух солдат, заключил эксперт.  

Сальдо назвал число убитых солдат ВСУ на Днепре


При переправе через Днепр ВСУ лишились до двух батальонов личного состава. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он также сообщил, что российские силы бьют по противнику бомбами, артиллерийскими снарядами и бомбами.
 

ВСУ впервые атаковали территорию РФ испанскими БПЛА


Дрон испанского производства нашел житель Смоленска перед входом на свой участок. Об этом сообщает телеграм-канал Shot. По информации портала, прибывшие на место обнаружения БПЛА сотрудники полиции установили, что дрон Columba нес на себе взрывчатое вещество массой около 1,2 кг. В результате падения беспилотника жертв и разрушений нет.

Последние новости СВО


На Авдеевском направлении активизировались бои возле Петровского. Населенный пункт не контролирует ни одна из сторон противостояния, сообщает телеграм-канал «Рыбарь». В районе Ясиноватой ВС РФ продвинулись вперед.

Противник предпринимает попытки атак, однако отбрасывается на ранее занимаемые позиции в районах Горловки и Крынок.

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На Херсонском направлении в направлении Антоновского моста ВСУ несут существенные потери.

Опорный пункт украинской группировки удалось взять на подступах к Ивантеевке на Купянском участке фронта. 

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«Военное обозрение»: Российские силы прорвали оборону ВСУ и вошли в Авдеевку

Сенатор Кастюкевич: В Херсоне по сути сложилась гуманитарная катастрофа
#сша
#россия
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#армия
#бпла
#всу
#вс рф
#сво
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«Военное обозрение»: Российские силы прорвали оборону ВСУ и вошли в Авдеевку
16 ноября 2023, 09:18

Фото: iStock/Anna_Anikina

Российские войска прорвали украинскую линию обороны и вошли в Авдеевку с севера, ою этом сообщает «Военное обозрение».
«Украинские медиа сообщают, что ВС РФ вышли к садовому товариществу «Ивушка», продвинувшись южнее контролируемого золоотвала. Продвижение проведено через лесопосадки», - прокомментировали ситуацию в издании. 

Вчера Telegram-канал «Русская весна» сообщал, что «Россия медленно сжимает клещи вокруг Авдеевки». Вооруженные силы РФ вели атаки практически со всех сторон города, при этом, стараясь пробить украинскую оборону. Ещё тогда украинское командование начало выражать сомнения в возможности украинской стороны удержать оборону города.

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Зеленский заявил, что американские танки Abrams никак не изменили ситуацию

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#россия
#вооружённые силы рф
#всу
#сво
#оборона
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Сенатор Кастюкевич: В Херсоне по сути сложилась гуманитарная катастрофа
Сенатор Кастюкевич рассказал о гуманитарной катастрофе в Херсоне
16 ноября 2023, 08:58

Фото: РИА Новости Крым

В Херсоне, который временно находится под контролем Киева, фактически сложилась ситуация гуманитарной катастрофы. Все, кто смог, уже покинули город.
Об этом в разговоре с РИА Новости рассказал член Совета Федерации от Херсонской области Игорь Кастюкевич. По его словам, ситуация в городе сейчас очень сложная. Жители пишут, что они остались без еды, воды, медицинской и других видов помощи. Постоянно отключается электричество. Жители Херсона массово покидают город. Пустуют целые дома и кварталы, сообщил сенатор.

Как отметил Кастюкевич, в городе остались в основном старики и маломобильные граждане. Но это русские люди и они очень ждут возвращения России в русский город Херсон, заключил политик.

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Зеленский заявил, что американские танки Abrams никак не изменили ситуацию
16 ноября 2023, 08:31

Фото: iStock/Michele Ursi

Американские танки Abrams никак не изменили ситуацию на полях проведения специальной военной операции на Украине, об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с африканскими журналистами.
«У нас, к счастью или к сожалению, очень много разных танков, и Abrams — не исключение. Качественный танк, но у нас их не очень много, честно вам скажу. Пока сказать, что они играют самую важную роль на поле боя, сложно. Их число очень маленькое», - прокомментировал ситуацию Зеленский.  

При этом, украинский лидер выразил надежду, что в будущем Вооруженным силам Украины поставят побольше западной техники. 

Ранее, в рамках этой же встречи с представителями африканских СМИ, Зеленский заявил, что Украина не приемлет заморозки конфликта, а только его завершения. 

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«Не хочу там жить»: Пленный украинский солдат отказался уезжать из России
Украинский солдат отказался от обмена пленными, пожелав остаться в России
16 ноября 2023, 07:12

Фото: iStock/Prostock-Studio

Попавший в плен украинский солдат отказался от обмена и пожелал остаться в России, об этом сообщает «РИА Новости».
«От обмена отказался, хочу к вам уехать в Россию. В Украину не хочу, не хочу в такой стране жить. Нас кинули как мяса кусок. Меня на работе поймали вообще (мобилизовали). Первый раз пошли (атаковать), нас командиры кинули – «мобиков» (мобилизованных), а сами поубегали», - прокомментировал ситуацию солдат 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ Владимир Пиявка.

По его словам, в ряды Вооруженных силы Украины мобилизуют как только что окончивших школу парней, так и людей с психическими отклонениями. 

Он также рассказал, что российская сторона была готова поменять троих украинских пленных на двоих российских «двухсотых» (погибших), однако, командиры ВСУ от этого обмена категорически отказались.

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#всу
#вс рф
#плен
#сво
#украина
#россия
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Зеленский: Конфликт на Украине нужно завершать, а не замораживать
16 ноября 2023, 07:01

Фото: Сайт Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конфликт в стране необходимо завершить, а не замораживать, об этом он сообщил во время пресс-конференции с африканскими журналистами.
«Замороженный конфликт — как вулкан, который спит и точно проснется. Мы понимаем этого зверя, он все равно восстановит свои силы и пойдет дальше. Поэтому мы не можем позволить себе какие-либо патовые ситуации», - прокомментировал ситуацию Зеленский. 

По мнению украинского лидера, конфликт на Украине может быть завершён абсолютно разными способами, однако, он надеется сделать это на условиях Киева. 

Вчера бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что вина за проваленное контрнаступление лежит на Зеленском лично. По мнению эксперта, к столь сокрушительному краху страну привела политика президента.

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#конфликт
#владимир зеленский
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На Украине рассказали об угрозе для Залужного
«Страна»: Залужного могут нейтрализовать уголовными делами
16 ноября 2023, 06:36

Согласно информации издания «Страна», украинские власти рассматривают варианты ослабления растущего политического влияния главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом заявил Олег Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики.
Он выразил предположение, что власти могут принять меры, включая возможное уголовное преследование главкома, если не удастся привлечь Залужного на свою сторону.

Другой источник, выступивший в беседе с изданием, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, скрытно готовится к предстоящим выборам и рассматривает варианты предотвращения возможного появления конкурента, в том числе и в лице Залужного.

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#владимир зеленский
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Российские минометчики уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте
Минометчики ВС РФ уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте под Красным Лиманом
16 ноября 2023, 06:13

Фото: istock / Tomas Ragina

Расчет минометов из Центрального военного округа (ЦВО) уничтожил пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в опорном пункте в районе специальной операции. Эту информацию сообщили в Министерстве обороны через РИА Новости.
По сообщению ведомства, военнослужащие, работавшие с 82-миллиметровым возимым минометом 2Б9 «Василек», уничтожили позицию и личный состав ВСУ на направлении Краснолиманского. Они выпустили первую мину для пристрелки, затем внесли коррективы и произвели атаку с осколочными минами.

Также группа беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отследила процесс и подтвердила результаты уничтожения целей.

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