Танковая армия ВС РФ прорвала оборону ВСУ под Купянском

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Российские войска силами танковой армии перешли в наступление и прорвали оборону противника на Купянском направлении. Это произошло в районе населённого пункта Ивановка.
Серая зона в районе Ивановки перешла под контроль российских войск, как и первая линия обороны ВСУ. Танковые подразделения стараются развить успех, нанося удары в направлении железнодорожной станции Шапаровка, которая находится примерно в километре от автомобильной дороги Кременная - Купянск.
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Александр Бойцов