Танковая группа ВСУ пошла в наступление в Запорожской области

Фото: Фотобанк Московской области
Рогов: Танковая группа ВС Украины пошла в наступление на ореховском участке запорожского фронта
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что танковая группа ВС Украины перешла в наступление на запорожском направлении. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.
По словам Рогова, в настоящее время «бой высокой интенсивности» идет между Новоданиловкой и Малой Токмачкой.
Он добавил, что украинские боевики ведут непрерывный огонь из танков и артиллерии по позициям ВС РФ.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее «Радио 1» сообщало, что ВСУ пытались прорвать линию обороны в Донецкой Народной Республике. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
По словам Рогова, в настоящее время «бой высокой интенсивности» идет между Новоданиловкой и Малой Токмачкой.
«В ответ от всей души по нацистам работают наши артиллеристы и авиация ВКС», — говорится в публикации.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее «Радио 1» сообщало, что ВСУ пытались прорвать линию обороны в Донецкой Народной Республике. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Диана Аванесян