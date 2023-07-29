ТАСС: Артиллеристы ЦВО уничтожили более 150 бойцов ВСУ, ещё десять сдались в плен

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Артиллеристы Центрального военного округа уничтожили более 150 бойцов украинской армии, ещё десять сдались в плен. Об этом рассказал ТАСС начальник пресс-центра группировки Вооруженных сил РФ «Центр» Александр Савчук.
«Уничтожены боевая машина пехоты, две бронированные машины, три автомобиля пикап и более 150 боевиков», — говорится в сообщении.Также Савчук отметил, что за неполный месяц в плен сдались около 40 украинских военнослужащих.
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