ТАСС: Мобилизации из-за ухода ЧВК «Вагнер» из зоны СВО нет и не будет

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Необходимости в новой мобилизации по причине ухода частной военной компании «Вагнер» из зоны спецоперации сейчас нет и в ближайшем будущем не будет. Об этом в эксклюзивном интервью ТАСС рассказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«Президент <...> четко, понятно и конкретно сказал, что никакой новой мобилизации не будет, идет плановый набор военнослужащих на контракт, идет плановое формирование соединений и частей <...> Никакой необходимости в проведении мобилизации на сегодня и в ближайшем будущем нет», — cказал Картаполов.Он особо отметил тот факт, что на фронте есть кем заменить ушедших бойцов ЧВК «Вагнер», и снижения боевого потенциала в зоне проведения специальной военной операции не произойдет.
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