ТАСС: Мобилизации из-за ухода ЧВК «Вагнер» из зоны СВО нет и не будет

Необходимости в новой мобилизации по причине ухода частной военной компании «Вагнер» из зоны спецоперации сейчас нет и в ближайшем будущем не будет. Об этом в эксклюзивном интервью ТАСС рассказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.