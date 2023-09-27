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ТАСС: Уже более 10 тысяч бойцов ВСУ сдались в плен по радиопозывному «Волга»

27 сентября 2023, 06:02
Фото: iStock/Sinenkiy

Фото: iStock/Sinenkiy

Уже больше 10 тысяч бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) сдались в плен, используя позывной «Волга» на радиоволне 149.200, которая с лета работает на всех направлениях СВО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник в оперативных службах.
Как уточнил собеседник агентства, нередки случаи, когда целые группы украинских военных «выбирают жизнь» с использованием данной радиоволны и сдаются в плен. При этом он особо отметил, что все пленные накормлены и обеспечены необходимой медицинской помощью.

В последнее время число пленных, использовавших «Волгу» для этих целей, постоянно растёт.Так, один из источников РИА Новости предоставил журналистам видеозапись, на которой один из солдат ВСУ на направлении Сватово — Кременная выходит к российским военным с куском светлой материи, показывая, что хочет сдаться. Затем из-за высокой травы появляются два его сослуживца, несущие ящик со снарядами, ставят его на дорогу, а потом уходят вновь, чтобы принести ещё три таких же ящика.


После того, как передача трофеев состоялась, украинцам по радиоканалу назначили другую точку выхода, где они в итоге и сдались в плен бойцам РФ.

Некоторые военнопленные ВСУ не хотят возвращаться по обмену на Украину. Один из них, Дмитрий, сдался в плен российским бойцам в 2022 году. Он сказал, что планирует жить, работать и строить семью в ДНР. Еще один пленный, Валерий, сам пришел на российский фильтрационный пункт под Мариуполем весной 2022 года. Он уроженец Донбасса, а потому написал заявление, что хочет остаться жить на территории Российской Федерации.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Российская артиллерия сорвала ротацию ВСУ на Купянском направлении
РИА Новости: Российская артиллерия сорвала ротацию ВСУ на Купянском направлении
27 сентября 2023, 05:52

Фото: сайт Минобороны РФ

Глава пресс-центра группировки ВС РФ «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что российская артиллерия сорвала ротацию войск Украины под Синьковкой на Купянском направлении.
«В полосе обороны 6-й общевойсковой армии противник предпринял попытку провести ротацию подразделений 14 механизированной бригады на передовых позициях в районе Синьковка. Огнем артиллерии мотострелкового соединения ротация сорвана», — цитирует РИА Новости слова собеседника.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#минобороны рф
#сво
#всу
#вс рф
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Минобороны РФ сообщило о перехвате 5 HIMARS, ракеты HARM и авиабомбы JDAM
27 сентября 2023, 04:50

Фото: iStock/Michael_Fitzsimmons

За истекшие сутки российские системы ПВО сумели перехватить пять снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, управляемую авиабомбу JDAM и ракету HARM производства США. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Минобороны РФ.
Помимо этого, в российском оборонном ведомстве заявили также, что в течение тех же суток на территориях Донецкой народной республики (ДНР), Луганской народной республики (ЛНР), Херсонской, Запорожской и Харьковской областей было сбито и уничтожено 57 беспилотных летательных аппаратов Украины.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#украина
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#минобороны рф
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На Сватовском направлении группа бойцов ВСУ сдалась в плен
РИА Новости: На Сватовском направлении группа бойцов ВСУ сдалась в плен России
27 сентября 2023, 04:48

Фото: iStock/Mariia Kokorina

На направлении Сватово — Кременная группа бойцов ВС Украины сдались в плен военнослужащим ВС РФ. Они принесли с собой ящики с боеприпасами, предварительно выйдя на специальный открытый радиоканал.
«На направлении Сватово — Кременная по открытому каналу связи, вызывая позывной «Волга», который находится на открытой частоте «149.200», сдались трое военнослужащих ВСУ, также они вынесли боекомплект. Перед сдачей в плен они в качестве трофеев вынесли имеющийся у них БК», — цитирует РИА Новости слова источника, знакомого с ситуацией.

После передачи трофеев украинским бойцам назначили другую точку выхода, где произошла сдача в плен.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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«Посмотрите на карту»: В Британии высмеяли попытку Украины захватить Крым

#сво
#всу
#вс рф
#военные
#украина
#россия
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«Посмотрите на карту»: В Британии высмеяли попытку Украины захватить Крым
27 сентября 2023, 04:28

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Читатели Daily Express высмеяли заявление экс-советника Верховной Рады Украины Николая Волковского о захвате полуострова Крым.
Волковский ранее заявил, что, по словам бывшего командующего силами НАТО в Европе, завоевание Крыма Киевом всего лишь «дело времени».

«Посмотрите в глаза реальности, Украина едва может захватить маленькую деревню и удержать ее», — оставил комментарий
пользователь с ником chasarmo.

«Можно подумать, что российские войска остановятся после слов «источников в НАТО», — добавил Kurkku.

«Раз у Украины все настолько хорошо, то ей больше не придется паразитировать на британских налогоплательщиках», — отметил комментатор nottavog.

Обычная украинская пропаганда. Посмотрите на карту ­— у них никакого прогресса», — заключил steifel.

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#россия
#крым
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Рогов: ВСУ активизировались на Запорожском направлении
26 сентября 2023, 21:36

Фото: istock / EvgeniyShkolenko

Российские военные на участке Работино-Вербовое подверглись массивному обстрелу ВСУ. Об этом заявил член главного совета российской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По словам Рогова, в сторону Запорожского фронта выдвинулись штурмовые группы армии Украины и сейчас там ведутся ожесточенные бои. Министерство обороны РФ пока не комментировало ситуацию.

 «Как сообщают наши ребята, боевики ВСУ после массированной артподготовки пошли на штурм наших позиций на участке Работино-Вербовое Ореховского направления Запорожского фронта», — написал сенатор в своем телеграм-канале.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на Украине. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту населения от издевательств и геноцида со стороны киевского режима.

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«Это капитуляция»: Украина не сможет воевать без поддержки США
Экс-советник Кучмы Соскин: Украине без помощи США придется капитулировать
26 сентября 2023, 21:22

Фото: istock / Tomas Ragina

Вооруженные силы Украины не смогут продолжать боевые действия без поддержки со стороны США. Такое заявление сделал бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Украина должна будет идти на подписание капитуляции, потому что воевать будет нечем», — предположил Соскин.
По мнению экс-советника, завершение западной помощи вполне может произойти, ведь Конгресс Соединенных Штатов все еще не одобрил новый пакет помощи из-за возникающих разногласий.  

Соскин также добавил, что украинскому лидеру необходимо подумать о принятии серьезных решений, в которые входит отмена военного положения, так как без вооружения украинская армия не может соперничать с ВС РФ.

Ранее экс-советник Леонида Кучмы заявлял, что поездки Владимира Зеленского в страны Запада не увенчались успехом.

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#поездки
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Минобороны: ВС РФ крылатой ракетой поразили склад боеприпасов ВСУ у Киселевки
26 сентября 2023, 19:06

Российская армия нанесла удар по складу оружия и боеприпасов Вооруженных сил Украины. Информацию сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
Минобороны сообщило, что склад расположен в районе деревни Киселевка в Херсонской области. В результате атаки и последующей детонации уничтожено 12 ангаров, хранящих более 3 тысяч тонн боеприпасов. 

Ранее оборонное ведомство сообщало о потерях украинской армии в количестве 15 военных и 10 автомобилей на Херсонском направлении.

Напоминаем, что президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#владимир путин
#президент
#операции
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#сво
#минобороны
#рф
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Система ПВО сбила беспилотник над Белгородской областью
Гладков: система ПВО сбила БПЛА над Белгородской областью
26 сентября 2023, 19:01

Фото: iStock/aapsky

Российская система ПВО сбила беспилотник самолётного типа у Белгорода. Об этом в своём Tekegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По предварительным данным, пострадавших в результате обстрела нет, также не получили повреждения объекты инфраструктуры. 

В настоящее время оперативные службы работают на месте падения беспилотника и уточняют последствия происшествия.

Днём ранее Министерство обороны сообщало, что вечером над территорией Белгородской области было сбито семь украинских беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших обнаружено не было, однако осколок одного из БПЛА повредил автомобиль.

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#беспилотник
#вячеслав гладков
#белгород
#пво
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Украина пригрозила России новыми жесткими терактами
«УП»: в СБУ пригрозили России жестким ответом на атаки энергетических объектов
26 сентября 2023, 17:13

Фото: istock / RamonCast

Напряжение между Украиной и Россией продолжает нарастать и СБУ заявила, что Украина собирается серьезно действовать в ответ на атаки по энергообъектам страны.

«Россияне должны понимать – если они собираются атаковать объекты энергетики Украины, то будут получать на это жесткий ответ», – заявил представитель СБУ.
Информацию сообщает издание «Украинская правда», ссылаясь на источник в Службе безопасности Украины. По словам собеседника агентства, у Украины имеются ресурсы, чтобы дать ответ России. Источник заявил, что СБУ будут и дальше устраивать теракты на объектах энергоструктуры РФ.

Напомним, этой ночью 7 населенных пунктов Курской области остались без электроэнергии после атак украинских беспилотников. 

Также, 21 сентября во многих областях Украины была объявлена воздушная тревога. Кроме того, в Дарницком районе Киева прогремел взрыв, который лишил электричества и воды несколько микрорайонов. 

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