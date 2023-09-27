ТАСС: Уже более 10 тысяч бойцов ВСУ сдались в плен по радиопозывному «Волга»

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Уже больше 10 тысяч бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) сдались в плен, используя позывной «Волга» на радиоволне 149.200, которая с лета работает на всех направлениях СВО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник в оперативных службах.
Как уточнил собеседник агентства, нередки случаи, когда целые группы украинских военных «выбирают жизнь» с использованием данной радиоволны и сдаются в плен. При этом он особо отметил, что все пленные накормлены и обеспечены необходимой медицинской помощью.
В последнее время число пленных, использовавших «Волгу» для этих целей, постоянно растёт.Так, один из источников РИА Новости предоставил журналистам видеозапись, на которой один из солдат ВСУ на направлении Сватово — Кременная выходит к российским военным с куском светлой материи, показывая, что хочет сдаться. Затем из-за высокой травы появляются два его сослуживца, несущие ящик со снарядами, ставят его на дорогу, а потом уходят вновь, чтобы принести ещё три таких же ящика.
После того, как передача трофеев состоялась, украинцам по радиоканалу назначили другую точку выхода, где они в итоге и сдались в плен бойцам РФ.
Некоторые военнопленные ВСУ не хотят возвращаться по обмену на Украину. Один из них, Дмитрий, сдался в плен российским бойцам в 2022 году. Он сказал, что планирует жить, работать и строить семью в ДНР. Еще один пленный, Валерий, сам пришел на российский фильтрационный пункт под Мариуполем весной 2022 года. Он уроженец Донбасса, а потому написал заявление, что хочет остаться жить на территории Российской Федерации.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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В последнее время число пленных, использовавших «Волгу» для этих целей, постоянно растёт.Так, один из источников РИА Новости предоставил журналистам видеозапись, на которой один из солдат ВСУ на направлении Сватово — Кременная выходит к российским военным с куском светлой материи, показывая, что хочет сдаться. Затем из-за высокой травы появляются два его сослуживца, несущие ящик со снарядами, ставят его на дорогу, а потом уходят вновь, чтобы принести ещё три таких же ящика.
Некоторые военнопленные ВСУ не хотят возвращаться по обмену на Украину. Один из них, Дмитрий, сдался в плен российским бойцам в 2022 году. Он сказал, что планирует жить, работать и строить семью в ДНР. Еще один пленный, Валерий, сам пришел на российский фильтрационный пункт под Мариуполем весной 2022 года. Он уроженец Донбасса, а потому написал заявление, что хочет остаться жить на территории Российской Федерации.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Артем Путинцев