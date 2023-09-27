ТАСС: Уже более 10 тысяч бойцов ВСУ сдались в плен по радиопозывному «Волга»

Уже больше 10 тысяч бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) сдались в плен, используя позывной «Волга» на радиоволне 149.200, которая с лета работает на всех направлениях СВО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник в оперативных службах.