ТАСС: В шести областях на востоке Украины объявлена воздушная тревога

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Восточная и юго-восточная Украина объявили воздушную тревогу сразу в нескольких областях. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на данные официального ресурса для оповещения населения.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные Силы России начали наносить 10 октября 2022 года, через два дня после атаки на Крымский мост, за которой, как считают российские власти, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога ежедневно объявляется во всех регионах Украины, иногда сразу по всей стране.
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