ТАСС: В зоне СВО испытали новый комплекс радиоэлектронной борьбы «Сапфир»

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Новый комплекс радиоэлектронной борьбы для противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) под названием «Сапфир» испытали в зоне спецоперации, пишет ТАСС.
«Комплекс "Сапфир" испытали в зоне спецоперации, использовали для прикрытия от налета беспилотников частей, которые возводили инженерные сооружения. Комплекс показал себя очень хорошо, без него ребята на выполнение задач не выезжали», — рассказал собеседник агентства.Россия значительно превосходит Украину в области радиоэлектронной борьбы, сообщило ранее украинское издание «Страна» со ссылкой на представителя Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрия Игната. С его точки зрения, Украине стоило заняться развитием радиоэлектронной борьбы на более раннем этапе. Он предположил, что недостаточное внимание к этой области могло стать одной из причин неуспешного контрнаступления ВСУ.
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