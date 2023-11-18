ТАСС: В зоне СВО начали применять новый барражирующий боеприпас «Скальпель»

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Подразделения Вооружённых сил России начали применять в зоне специальной военной операции на Украине новый барражирующий боеприпас под названием «Скальпель». Об этом 18 ноября пишет ТАСС со ссылкой на слова представителя конструкторского бюро «Восток».
«Мы начали мелкосерийное производство платформы "Скальпель", на данный момент изготавливается 20 изделий в месяц. При необходимости производство может быть значительно расширено. На данный момент в зону СВО поставлена одна партия "Скальпелей" в количестве 15 изделий», — заявил собеседник агентства в ходе беседы.Ранее на польском портале Interia заявили, что другой барражирующий боеприпас из арсенала ВС России — «Ланцет» —является большой проблемой для украинской армии. Среди преимуществ этих БПЛА: маневренность, мобильность и способность наносить точные удары. При этом «Ланцет» может поднять в воздух до трех килограмм взрывчатки, что позволяет ликвидировать танки и бронемашины.
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