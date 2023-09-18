ТАСС: Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

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Воздушная тревога объявлена утром в понедельник 18 сентября на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения. Согласно им, сирены воздушной тревоги включились по всей стране в 04:31 (время совпадает с московским).
Ранее воздушную тревогу объявляли в столице страны — Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской и Винницкой областях Украины.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные Силы России начали наносить 10 октября 2022 года, через два дня после атаки на Крымский мост, за которой, как считают российские власти, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога ежедневно объявляется во всех регионах Украины, иногда сразу по всей стране.
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На всей территории Украины ревут сирены воздушной тревоги
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные Силы России начали наносить 10 октября 2022 года, через два дня после атаки на Крымский мост, за которой, как считают российские власти, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога ежедневно объявляется во всех регионах Украины, иногда сразу по всей стране.
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Артем Путинцев