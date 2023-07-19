ТАСС: ВС РФ впервые применили новейшие танки «Армата» в зоне СВО

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Российская группировка Вооруженных сил России (ВС РФ) «Юг» впервые применила в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине танки Т-14 «Армата». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
«Активно "Армату" применяли "южане". Несколько единиц участвовали в бою, чтобы посмотреть, как себя проявит техника», — рассказал собеседник агентства. Позднее, по выполнении боевых задач, танки были введены с передовой.
Ранее о применении "Арматы" в ходе специальной военной операции официально не сообщалось.
Впервые в зоне СВО танк Т-14 «Армата» был замечен в мае 2023 года. В качестве доказательства журнал Military Watch Magazine (MWM) опубликовал видео с передовой. На кадрах видно, как российский танк обстреливает позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ). После изучения видео MWM сделал вывод о том, что «Армата» демонстрирует исключительную живучесть, а его снаряды способны поразить любую боевую машину ВСУ.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее о применении "Арматы" в ходе специальной военной операции официально не сообщалось.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Артем Путинцев