Telegraph: Германия готовится отсрочить заявку Украины на членство в НАТО

Как сообщает британская газета Telegraph, ссылаясь на источники в НАТО, Германия планирует на саммите альянса в Вильнюсе 11-12 июля выступить за отсрочку вступления Украины в НАТО. Причина в том, что Берлин опасается, что это может спровоцировать конфликт с Россией.