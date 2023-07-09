Telegraph: Германия готовится отсрочить заявку Украины на членство в НАТО

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Как сообщает британская газета Telegraph, ссылаясь на источники в НАТО, Германия планирует на саммите альянса в Вильнюсе 11-12 июля выступить за отсрочку вступления Украины в НАТО. Причина в том, что Берлин опасается, что это может спровоцировать конфликт с Россией.
«Берлин предпочитает более осторожный подход к вопросу о предоставлении немедленного членства... Он хочет выделить время для разработки мер безопасности, которые фактически ограничат членство», — цитирует издание своего источника.Собеседник издания подчеркнул, что Германия не желает, чтобы Владимир Путин мог проверить действие 5-ой статьи, согласно которой любое нападение на страну-члена НАТО может привести к военной поддержке от других членов альянса.
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