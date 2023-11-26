Телеканал 1+1 рассекретил информацию о потерях в рядах ВСУ

Телеканал «1+1» в бегущей строке рассекретил информацию о серьёзных потерях в рядах ВСУ, но затем украинский телеканал извинился за опечатку. Об этом пишет Телеграм-канал «Военный обозреватель».
Бегущая строка с соответствующими сведениями была пущена в эфир в ходе национального телемарафона. Отмечается, что руководство «1+1» «извинилось за опечатку» после звонка из офиса президента Украины Владимира Зеленского.
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