«Терзают украинские войска»: В ВСУ посетовали на очевидное превосходство России

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Вооруженные силы Украины уже практически отчаялись пробить российскую оборону, об это украинцы сообщили в интервью для The Washington Post.
«По словам солдат и аналитиков, российские силы терзают украинские войска ударными дронами и управляемыми бомбами, которые стали частью развивающейся стратегии по использованию недостатков Украины», - передает WP слова украинских военных.
В статье также отмечается, что у Киева гораздо меньше истребителей, чем у Москвы, и нет столько мощных и современных систем ПВО.
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