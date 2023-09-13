The Economist: Чиновники Запада сомневаются в успехе контрнаступления ВСУ

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Запад сомневается, что контрнаступление ВС Украины закончится успехом к зиме, поэтому хотят «продлить график». Об этом пишет The Economist со ссылкой на источники среди западных политиков.
«Нам придется продлить наш график. Это может быть очень долгой борьбой», — цитирует издание слова одного из собеседников.
В публикации уточняется, что на Западе не верят в возможность прорыва ВСУ обороны ВС России к предстоящей зиме.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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