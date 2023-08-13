The Guardian: Киев надеется на помощь Запада из-за нехватки сапёров и вооружения

Фото: iStock/Olena_Z
ВСУ испытывают нехватку сапёров, поэтому надеются на помощь Запада. Об этом в интервью The Guardian сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
Он сообщил, что ВСУ нуждаются в сапёрах и новой технике. Этому может поспособствовать Запад, который поставляет вооружение и обучает украинских солдат.
В качестве примера издание приводит одно из сапёрных подразделений ВСУ, в котором по штату служат 30 человек. Однако на деле их оказалось всего пять, поскольку остальные проходят лечение после полученных на фронте ранений.
В Минобороны РФ подвели итоги украинского контрнаступления, которое началось 4 июня. За это время ВСУ потеряли более 43 тысяч военнослужащих и более 50 единиц военной техники, а именно танков и самолётов.
Читайте также:
Канчиан: Успешное наступление ВС РФ на Харьков станет большой проблемой для ВСУ
УНИАН: Киев перекладывает ответственность за провал контрнаступления на НАТО
Bild am Sonntag: В проблемах ВСУ при контрнаступлении виновата неправильная тактика
В качестве примера издание приводит одно из сапёрных подразделений ВСУ, в котором по штату служат 30 человек. Однако на деле их оказалось всего пять, поскольку остальные проходят лечение после полученных на фронте ранений.
Читайте также:
Канчиан: Успешное наступление ВС РФ на Харьков станет большой проблемой для ВСУ
УНИАН: Киев перекладывает ответственность за провал контрнаступления на НАТО
Bild am Sonntag: В проблемах ВСУ при контрнаступлении виновата неправильная тактика
Анастасия Чинкова