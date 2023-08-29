The Guardian: ВСУ не ожидали прорыва ВС РФ под Харьковом

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ВСУ не были готовы к тому, что российские военные перейдут в наступление и смогут прорвать украинскую линию обороны в Харьковской области. Об этом в своей статье пишет британская газета The Guardian.
«Этого не должно было произойти. Контрнаступление Украины, начавшееся в июне, было направлено на то, чтобы заставить Россию перейти к обороне. Но в первой половине августа российские войска предприняли наступление на Купянск и его окрестности», - говорится в материале издания.
Таким образом, ВСУ попали врасплох, а линия соприкосновения была сдвинута вглубь украинской обороны. Теперь украинские военные опасаются, что российские силы полностью уничтожат украинцев в Купянске, как это было в Артёмовске, после чего смогут выстроить новую линию обороны по реке Оскол.
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Элина Позднякова