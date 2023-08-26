The Guardian: Залужный обсудил с генералами стран НАТО стратегию на 2024 год

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Главком ВСУ Валерий Залужный провёл встречу с генералом США Кристофером Каволи и британским адмиралом Энтони Радакином, в ходе которой они обсудили стратегию на 2024 год. Об этом сообщает издание The Guardian.
Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что украинские военнослужащие в скором времени могут восстать против Зеленского из-за провалов на фронте. Джонсон подчеркнул, что в рядах ВСУ зреет недовольство из-за отсутствия прогресса в ходе контрнаступления.
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