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Наступление осенней погоды с дождями, холодами и туманами приведет к утрате инициативы на поле боя частями ВСУ и ее переходу к подразделениям Вооруженных сил России. Разбитые дороги также помешают украинцам быстро проводить военные операции.
Идет уже четвертый месяц украинского контрнаступления, а частям ВСУ не удалось добиться заметных результатов ни на одном из направлений. Как ранее отмечал президент РФ Владимир Путин, это уже не просто пробуксовка, а настоящий провал. К такому же мнению все чаще приходят и военные эксперты на Западе.
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Александр Бойцов