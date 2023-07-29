The Hill: В США заявили о приближающейся кульминации конфликта на Украине

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Из-за возможного провала украинского контрнаступления сценарий заморозки боевых действий все более и более вероятен, а это значит, что конфликт на Украине близится к своей кульминации, пишет американское издание The Hill.
«Хотя военные эксперты говорят, что украинский прорыв все еще возможен, они опасаются, что контрнаступление завершится в конце этого года без крупной победы, что может приблизить войну к замораживанию позиций», — сообщается в статье.При этом аналитики считают, что заморозка конфликта будет на руку Москве, поскольку у российских вооруженных сил будет достаточно времени, чтобы «приспособиться и восстановить свою систему укреплений». Как пишет старший научный сотрудник и директор по исследованиям в области внешней политики Института Брукингса Майкл О'Хэнлон, Киев не только не прорвет в этом случае оборону ВС РФ, но и рискует нарваться на контрудар российской армии.
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