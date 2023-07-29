Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ The Hill: В США заявили о приближающейся кульминации конфликта на Украине

The Hill: В США заявили о приближающейся кульминации конфликта на Украине

29 июля 2023, 06:28

Фото: iStock/johannes86

Из-за возможного провала украинского контрнаступления сценарий заморозки боевых действий все более и более вероятен, а это значит, что конфликт на Украине близится к своей кульминации, пишет американское издание The Hill.
«Хотя военные эксперты говорят, что украинский прорыв все еще возможен, они опасаются, что контрнаступление завершится в конце этого года без крупной победы, что может приблизить войну к замораживанию позиций», — сообщается в статье.

При этом аналитики считают, что заморозка конфликта будет на руку Москве, поскольку у российских вооруженных сил будет достаточно времени, чтобы «приспособиться и восстановить свою систему укреплений». Как пишет старший научный сотрудник и директор по исследованиям в области внешней политики Института Брукингса Майкл О'Хэнлон, Киев не только не прорвет в этом случае оборону ВС РФ, но и рискует нарваться на контрудар российской армии.


Бывший эксперт по России в ЦРУ Джордж Биб считает, что Украине стоит перейти к оборонительным действиям на фоне неудачного контрнаступления. «При меньшей площади территории для защиты Украина может сосредоточить войска в критических точках на поле боя», — отметил он.

Читайте также:

Экс-эксперт ЦРУ Биб: Украине стоит перейти к обороне

Провал контрнаступления ВСУ пошатнет веру Запада в Украину

В США не дают прогнозов по контрнаступлению ВСУ
#украина
#всу
#сша
Читайте нас в
Полковник США Дуглас Макгрегор: Украинская армия начала разваливаться под ударами России
29 июля 2023, 06:54

Фото: iStock/Iryna_Imago

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали разваливаться под натиском российских сил. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Redacted.
«Украина уже проиграла, ее вооруженные силы разваливаются на части. Они неплохие люди и солдаты, они сделали все возможное», — сказал Макгрегор, добавив, что все украинские больницы уже переполнены.

Ранее полковник отмечал, что когда российская армия берет под свой контроль новый город – туда сразу прибывает помощь с провизией, лекарствами и всем необходимым. Подобное отношение заставляет украинцев добровольно складывать оружие и сдаваться в плен.

Хотя военные эксперты говорят, что украинский прорыв все еще возможен, они опасаются, что контрнаступление завершится в конце этого года без крупной победы, что может приблизить войну к замораживанию позиций. Как пишет старший научный сотрудник и директор по исследованиям в области внешней политики Института Брукингса Майкл О'Хэнлон, Киев не только не прорвет в этом случае оборону ВС РФ, но и рискует нарваться на контрудар российской армии.

Читайте также:

The Hill: В США заявили о приближающейся кульминации конфликта на Украине

Макгрегор: Украинцы добровольно складывают оружие из-за хорошего отношения русских

Макгрегор: Российские силы уничтожили почти всех боеспособных солдат ВСУ
#дуглас макгрегор
#всу
#вооружённые силы рф
#сво
Читайте нас в
ТАСС: Артиллеристы ЦВО уничтожили более 150 бойцов ВСУ, ещё десять сдались в плен
29 июля 2023, 05:21

Фото: iStock/zabelin

Артиллеристы Центрального военного округа уничтожили более 150 бойцов украинской армии, ещё десять сдались в плен. Об этом рассказал ТАСС начальник пресс-центра группировки Вооруженных сил РФ «Центр» Александр Савчук.
«Уничтожены боевая машина пехоты, две бронированные машины, три автомобиля пикап и более 150 боевиков», — говорится в сообщении.

Также Савчук отметил, что за неполный месяц в плен сдались около 40 украинских военнослужащих.

Читайте также:

В США заявили, что наступление ВСУ приведет к колоссальным потерям среди украинцев

Макгрегор: Российские силы уничтожили почти всех боеспособных солдат ВСУ

Российский спецназ уничтожил прямым попаданием диверсионную группу ВСУ на Запорожском направлении
#всу
#вооружённые силы рф
#украина
Читайте нас в
FT: ВСУ применяют устаревшие северокорейские снаряды для РСЗО «Град»
29 июля 2023, 04:56

Фото: iStock/Aterrassi

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют произведенные в КНДР ракеты для РСЗО «Град». Об этом 29 июля пишет британская газета Financial Times со ссылкой на украинских артиллеристов.
Бойцы ВСУ рассказали журналисту Кристоферу Миллеру, что снаряды были переданы Украине «дружественной страной», якобы перехватившей судно с грузом боеприпасов, произведенных в КНДР.

Эти северокорейские боеприпасы для «Градов» были произведены в 1980-1990-х годах и отличаются очень низкой надежностью. Из-за этого их применяют с неохотой. Но по словам одного командира артиллеристов ВСУ, сейчас Украине нужны любые боеприпасы, которые она может получить.

Читайте также:

Минобороны сообщило об уничтожении склада хранения снарядов для РСЗО HIMARS в ДНР

ВСУ выпустили более 70 снарядов из РСЗО «Град» по Белгородской области за сегодняшнее утро

Украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО по Донецку
#боеприпасы
#всу
#кндр
#рсзо
Читайте нас в
ВСУ расстреляли и сожгли воевавшего за них же западного наемника
РИА Новости: Солдаты ВСУ расстреляли иностранного наемника, чтобы он не попал в плен
29 июля 2023, 03:32

Фото: iStock/breakermaximus

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреляли и сожгли заживо иностранного наемника на поле боя на Запорожском направлении, поскольку не хотели, чтобы он попал в плен. Об этом рассказал РИА Новости командир одного из подразделений российской разведки с позывным «Шума».
«Моим подразделением была подбита БМП, с нее спешилась пехота. Начали отходить <...> один из них полз. Подошли, расстреляли в упор, вынесли канистру с подбитой техники и подожгли. Скорее всего, чтобы не эвакуировать», — рассказал Шума.

По его словам, прослушивая захваченную у украинских боевиков радиостанцию, российские бойцы слышали, как наемник звал на помощь на английском языке.

Ранее американские наемники, которые сражались на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), поделились своими впечатлениями от боевых действий на украинском фронте. По их словам, условия гораздо хуже, чем в Афганистане и Ираке. Один из собеседников издания также высказал критику касательно уровня подготовки украинских военных. По его словам, среди солдат ВСУ много неопытных добровольцев, которые не знают, что делать после боевых столкновений.

Читайте также:

Британский наемник на Украине свернулся калачиком в готовности сдаться России

ABC News: Австралийский наемник с риском для жизни сообщил о произволе командиров ВСУ

RTL: На стороне ВСУ воюют около ста французских наемников
#всу
#гибель
#украина
Читайте нас в
Зеленский подтвердил, что здание СБУ в Днепре пострадало от удара российской ракеты
29 июля 2023, 02:28

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию о попадании российской ракеты в здание Службы безопасности Украины (СБУ) в городе Днепр (украинское название Днепропетровска). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Попадание в здание СБУ. Оперативно провел разговоры с СБУ, МВД, ГСЧС (Государственной службой по чрезвычайным ситуациям), руководителем ОВА (областной военной администрации)», — написал шестой президент Украины.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что в Днепре ракетным ударом разрушено здание областного управления СБУ. «Также пострадала многоэтажка, возможно от удара ракеты ПВО Украины», — говорится в сообщении военкоров.

Уточняется, что взрывы прогремели в Запорожье и Днепре, еще до объявления воздушной тревоги. Мэр Днепра Борис Филатов позднее подтвердил эту информацию. Таким образом, целью удара было именно здание СБУ.

Читайте также:

Здание СБУ разрушено в Днепропетровске

Сирены воздушной тревоги ревут на всей территории Украины

Российская армия готова к большому наступлению
#взрывы
#сбу
#владимир зеленский
#украина
Читайте нас в
Буданов заявил, что ВСУ скоро зайдут в Крым
Глава ГУР Украины Буданов: ВСУ скоро зайду в Крым
28 июля 2023, 22:49

Фото: iStockEkaterina Utorova

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в очередной раз заявил, что украинские войска скоро войдут в Крым. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
В сообщении говорится, что Буданов не стал называть точную дату вхождения ВСУ в Крым. Он ограничился одним лишь словом «скоро». Напомним, ранее Буданов заявлял, что украинские войска займут Крым уже до конца весны 2023 года.

Глава ГУР также отметил, что на Украине не видят реальной угрозы из-за расположения бойцов ЧВК «Вагнер» в Белоруссии. При этом он также отметил, что число российских войск в зоне боевых действий не увеличивается.

При этом военный эксперт, полковник в отставке Юрий Кнутов считает, что Киев ударами по Крымскому мосту и другим переправам хочет устроить блокаду Крыма.

Читайте также:
 
В Крыму назвали новые угрозы Зеленского «брехливым терроризмом»

В крымском поселке Раздольное ввели режим ЧС после атаки украинского БПЛА

В РСТ раскрыли, сколько туристов вернули путевки в Крым
#эксперт
#крым
#вагнер
#всу
#киев
#чвк
Читайте нас в
Участники акции «Доброе дело» отправили в Донбасс около 4 тыс тонн помощи
28 июля 2023, 22:47

Фото: МИСК МО

Молодые активисты встретились в Наро-Фоминске с заведующей клубом 423-го гвардейского Ямпольского мотострелкового полка, председателем женсовета соединения Ольгой Коростелёвой. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Подмосковья.
Ребята являются координаторами местных ячеек движения «Волонтёры Подмосковья» в Красногорске, Краснознаменске, Наро-Фоминске, Власихе, Одинцове, Истре и Пушкине. Обсуждали форматы поддержки бойцов СВО, патриотические проекты и акции, совместную работу в рамках акции «Доброе дело».
«Акция началась больше года назад. За это время мы отправили в Донбасс много полезного. Скоро «счётчик» помощи достигнет отметки в 4 тыс тонн важных товаров и для жителей новых территорий, и для участников специально военной операции», – отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
Коростелёва занимается адаптацией военнослужащих, которые участвовали в СВО и вернулись домой. Она рассказала о совместной работе с региональным отделением Комитета семей воинов Отечества и о том, как можно масштабировать уже существующие проекты.
«Мы серьёзно и по-взрослому поговорили о тяжёлых и важных вещах. Решили, что для достижения лучшего результата необходимо объединить усилия. Мы можем проводить ещё больше мероприятий для адаптации военных, вернувшихся домой, в том числе с тяжёлыми ранениями, показать им, как можно жить в новой реальности», – сказала Коростёлева.
Активисты и руководители волонтёрских ячеек рассказали о работе в их городских округах. Руководитель ресурсного центра по поддержке добровольчества «Волонтёры Подмосковья» на территории Одинцовского городского округа Екатерина Скорикова поделилась, как она лично по адресным запросам доставляет всё необходимое в Донбасс, в том числе в зону боевых действий. Екатерина лично общается с бойцами и собирает конкретные запросы.
 
По итогам встречи было решено совместно разработать методические материалы для эффективной адаптации военнослужащих, вернувшихся с СВО. Эти пособия помогут сформировать конкретный план мероприятий в каждом городском округе Московской области. 

Читайте также:

Воробьёв рассказал, в какие направления социальной работы нужно привлекать гранты

Более 125 рейсов помощи совершили волонтеры Подмосковья на Донбасс

Химчане и волонтёры передали гуманитарную помощь в зону СВО

 

#волонтёр
#гуманитарная помощь
#сво
#спецоперация
#военные
#доброе дело
#екатерина швелидзе
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Белый дом: американские военные не участвуют в боевых операциях на Украине
28 июля 2023, 22:37

Фото: iStock/Im Yeongsik

В Белом доме заявили, что американские военные не принимают участие в боевых операциях на Украине. С таким заявлением выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«Могу вас заверить в том, что никто из них не вовлечен в боевые операции или в поле с украинскими солдатами», — сказал Кирби.

По его словам, президент США Джо Байден четко обозначил свою позицию о том, что американские войска не будут принимать участие в боевых действиях на Украине. Таким образом, американские военные никогда этим не занимались и не будут этого делать, заключил Кирби.

Он также отметил, что США не поддерживают украинские удары по территориям России, а также не принимают участие в их подготовке. Так он прокомментировал атаку ВСУ на Таганрог.

Читайте также:

Госдеп США счел коррупцию на Украине помехой помощи

В США вспомнили пророческое заявление генерала Милли об Украине

Посол России в США заявил об аморальности поставок оружия Украине
#сша
#военные
#президент
#операции
#заявление
#всу
#байден
#джо байден
Читайте нас в
Здание СБУ разрушено в Днепропетровске
28 июля 2023, 21:41

Фото: iStock/FelixRenaud

В Днепропетровске ракетным ударом разрушено здание областного управления СБУ. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
«В Днепропетровске ракетным ударом уничтожено здание СБУ. Также пострадала многоэтажка, возможно от удара ракеты ПВО Украины», - говорится в сообщении военкоров.

Ранее по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Уточняется, что взрывы прогремели в Запорожье и Днепропетровске, еще до объявления воздушной тревоги. Мэр Днепропетровска Борис Филатов подтвердил эту информацию. Таким образом, целью удара было здание СБУ.

Читайте также:

В Одессе заявили о повреждении грузовых терминалов после ночного обстрела

В Никополе повреждено промышленное предприятие

В ВСУ заявили о повреждении объектов логистики в Одесской области
#взрывы
#здание
#мэр
#тревога
#всу
#ракеты
#сбу
#пво
#запорожье
#воздушная тревога
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников