Эксперт лондонского аналитического центра Civitas Роберт Кларк заявил, что нехватка личного состава в ВСУ в противостоянии с армией России может стать фатальной.
«Киев превосходно справлялся с нехваткой западного оборудования. Но нехватка личного состава, с которой ему уже приходится сталкиваться, может оказаться фатальной», — цитирует The Telegraph слова Кларка.
Он добавил, что осенние дожди и растущие потери уничтожат боеспособность украинской армии. ВСУ безуспешно пытаются выиграть время перед массированным огнем артиллерии ВС России.
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