The Times: Лондон уничтожил 43 танка Challenger 2 вместо того, чтобы отдать их ВСУ

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Великобритания уничтожила практически пять десятков танков Challenger 2, которые могли бы быть переданы Вооружённым силам Украины (ВСУ) в качестве военной помощи. Об этом сообщает британское издание The Times.
По сообщению издания, министерство обороны Великобритании приняло решение утилизировать 43 танка, которые составляли основную часть британских бронетанковых войск. По оценкам экспертов, стоимость утилизации такой техники обошлась налогоплательщикам страны в миллионы фунтов стерлингов.
Украинские войска столкнулись с трудностями в использовании Challenger 2 из-за требований властей Великобритании по их эксплуатации и обслуживанию. Военный аналитик и бывший командир танка Challenger 2 Джастин Крамп отметил, что эти танки считаются крупными для Европы, а продолжать хранить их на складах — слишком дорого для английской казны.
Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что украинские военные уже начали применять Challenger 2 в боевых действиях.
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Артем Путинцев