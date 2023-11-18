The Times: российских военнопленных на Украине пытаются «перепрограммировать»

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Украина делает попытки «перевоспитывать» и «перепрограммировать» российских военных, которые попали в плен.
Об этом сообщает The Times. По данным издания, побудка в местах содержания пленных начинается в 6 часов утра с помощью трансляции через громкоговорители украинского гимна. По дороге в столовую вывешены портреты Степана Бандеры и поэта Тараса Шевченко.
Затем военнопленных заставляют выстаивать «минуту молчания» в память о военнослужащих ВСУ. Российским военным читают краткий курс украинской истории. Но, по данным издания, эффективность всего вышеперечисленного низкая.
По последним данным, в украинском плену находятся около 500 российских военнослужащих.
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Затем военнопленных заставляют выстаивать «минуту молчания» в память о военнослужащих ВСУ. Российским военным читают краткий курс украинской истории. Но, по данным издания, эффективность всего вышеперечисленного низкая.
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Мария Фирсова