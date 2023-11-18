Бывший разведчик армии США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol заявил, что для президента Украины Владимира Зеленского не имеет значения, кто станет следующим президентом в США, потому что к этому времени он уже не будет президентом. А в конфликте победит Россия.